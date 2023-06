Dove osano le aquile: una news entry fra le traversate alpine (Foto)

Il Grand Parcours des Baous é una news entry nel mondo delle traversate: 97 chilometri, 9 villaggi attraversati, 5 giorni di cammino, 5.910 metri di dislivello positivo, 5.740 metri di dislivello negativo.

Il Grand Parcours des Baous è un vero e proprio viaggio attraverso le grandiose vette delle Alpi Marittime.

Percorribile tutto l'anno, prende l’avvio da Vence, attraversa 9 villaggi i cui centri storici e il territorio circostante si rivelano un valore aggiunto per gli escursionisti.

I ripidi rilievi di Puys (da Tourettes e Naouri), Pics (da Courmettes) e Baous (da St-Jeannet, Blancs, Noirs e Gaude) sono circondati da boschi di querce e pini, mentre le zone soleggiate favoriscono la flora mediterranea con profumi di lavanda, timo e rosmarino.

Il territorio attraversato offre all'escursionista una natura rimasta selvaggia che porta ancora tracce dell'attività agro-pastorale con le bastides e i bories di pietra che servivano a dare riparo a pastori e contadini durante le loro migrazioni stagionali.



Grand Parcours des Baous: le tappe

Da Vence a Tourettes-sur-Loup: 13,5 chilometri - Dislivello: +880 / -830 - Durata: 4 ore -Dislivello: medio

Il circuito permette di aggirare il Puy de Naouri (1.024 m) e di godere di un paesaggio, modellato dall'attività umana, in mezzo a terrazze, bories, jas e rovine storiche. L'arrivo al villaggio di Tourettes-sur-Loup, famoso per la sua architettura medievale e per la coltivazione delle viole, impreziosirà la prima tappa.





Da Tourettes-sur-Loup a Coursegoules: 17 chilometri - Dislivello: +1.380 / -750 - Durata: 7 ore - Difficoltà: difficile

Splendida traversata che si sviluppa sui contrafforti ombrosi del Pic de Courmettes e attraverso l’altopiano carsico di St-Barnabé. Il panorama e il contrasto dei paesaggi che offre, dal blu del Mediterraneo a sud, al bianco delle montagne innevate della catena di confine a nord, apportano una piacevole contrasto.



Da Coursegoules a Bouyon: 14,5 chilometri - Altitudine: +650 / -1.010 - Durata: 5 ore -Livello: sportivo

Belvedere sulla catena di confine e punto più alto del paese, l'Estellier (1.278 m) domina il villaggio di Bouyon, arroccato su uno sperone roccioso sopra la confluenza del Var e dell'Estéron. È in questo immenso scenario naturale che si può apprezzare in primavera, il nudo versante soleggiato illuminato da tinte colorate e in autunno il mosaico di colori dei boschi discontinui.





Da Bouyon a Saint-Jeannet: 22,5 chilometri - Dislivello: +1.300 / -1.500 - Durata: 8 ore - Difficoltà: difficile

Collegando i villaggi di Bouyon e St-Jeannet, la tappa offre forti contrasti tra la pianura del Var, le rocce e le falesie calcaree dei baous e le acque blu del Mediterraneo. Al termine della tappa, la scoperta del "Gros Chêne" con la sua impressionante circonferenza e continuità, la vista della fila di baous, cime e puys dà la dimensione del percorso effettuato.



Da Saint-Jeannet a Vence: 21,5 chilometri - Dislivello: +1.070 / -1.200 - Durata: 6 ore - Livello: sportivo

La salita del maestoso Baou de Saint-Jeannet (802 m), rinomato per le sue vie di arrampicata e per la sua eccezionale parete calcarea, ben visibile da vari punti della costa, prosegue poi con l'attraversamento del magnifico altopiano carsico del Plan des Noves



Bivio da Gilette a Bouyon: 8 chilometri - Dislivello: +630 / -450 - Durata: 4 ore - Livello: Medio

Da Gilette si effettua una discesa su sentiero lastricato che svela tra gli alberi le posizioni dominanti dei due borghi arroccati su picchi rocciosi. Lungo tutto il percorso, vecchi muri di pietra segnano i pendii fino alle rive del fiume, dove si ammira l'intaglio delle gole dell'Estéron.