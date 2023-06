Nizza, triathlon per tutti oggi sulla Promenade des Anglais

La seconda edizione di " 'CAP - 1er Triathlon Pour Tous", un evento unico in Francia organizzato dal GSEM Triathlon in collaborazione con la città di Nizza, si svolge oggi, domenica 18 giugno 2023, sulla Promenade des Anglais.

Sono 420 le persone iscritte, di età compresa tra gli 8 e i 103 anni, di cui circa la metà con disabilità, che partecipano a una prova di nuoto sull'handiplage du Centenaire, una prova di bici sulla pista ciclabile della Promenade des Anglais tra l'Opéra e Gambetta e una corsa sulla Promenade des Anglais tra l'Opera e Gambetta.

Distanze adattate, attrezzature per soddisfare le esigenze di tutti (tricicli, tandem, kayak trainati) consentiranno di affrontare le sfide del triathlon a tutte le età, anche in particolari condizioni fisiche.



Indipendentemente dal fatto che soffrano o meno di una disabilità, i partecipanti possono vivere un momento di condivisione e dimostrare che è possibile una società inclusiva che assicuri una reale partecipazione di tutti sul principio della condivisione e della diversità.

È anche un'occasione per Nizza, culla del triathlon in Europa che ospita dal 1982 il Nice International Triathlon, per ricordare il suo attaccamento a questa disciplina sportiva che comprende 60 mila tesserati in Francia ed é rappresentata, a Nizza, da 8 club con 365 tesserati.

Una settimana prima dell’Ironman di Nizza e in vista dei mondiali di Ironman, ospitati sempre nella capitale della Costa Azzurra, il prossimo 10 settembre 2023, l’evento in programma oggi è un'occasione unica per mettere in luce i valori del triathlon: condivisione, fatica e sfida.



Un villaggio che si estende per 70 metri sulla Promenade des Anglais permette di scoprire una dozzina di attività sportive aperte a tutti.

Le società sportive associate si impegnano ad adeguare la propria attività a questo stesso principio di condivisione e diversità. Durante tutta la giornata sono previsti intrattenimenti con DJ, Flash Mob e “T'CAPING.