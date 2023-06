Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Spéracèdes, Saint-Cézaire sur Siagne e Saint Vallier de Thyei (Foto)

Nuovo percorso ciclistico per Danilo Radaelli che, questa volta, propone una “gita” che prende l’avvio del Spéracèdes.

Da qui si prosegue per il villaggio di Saint-Cézaire sur Siagne, si scolina valicando il Col de la Leque per giungere a Saint Vallier de Thyei.





Saint Vallier de Thiey

Posta sulla Route Napoléon, il villaggio di Saint-Vallier-de-Thiey si trova in Provenza-Alpi-Costa Azzurra nel dipartimento delle Alpi Marittime. E’ necessario, per giungervi, percorrere dieci chilometri da Grasse e una trentina di chilometri da Cannes: la località si trova incastonata tra le Alpi e il mare ad oltre 700 metri di latitudine.





Località di villeggiatura estiva, antico maniero fino alla Rivoluzione, è divenuta di moda nel XIX secolo perché frequentata da famiglie benestanti da Grasse. Prende il nome da Saint Vallier, già vescovo di Antibes martirizzato nel IV secolo e dalla montagna che domina la Thiey.



Oggi Saint-Vallier-de-Thiey ha conservato la sua vocazione turistica, rivelando un patrimonio naturale e architettonico di grande interesse che data molti secoli.

Ricca di storia e tradizione, questa antica città medievale seduce con il suo calore e la sua autenticità