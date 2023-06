Cannes, quant’è bella e “poco cara” la spiaggia comunale Zamenhof

Fino al 15 settembre 2023, la spiaggia a gestione comunale Zamenhof, situata a Cannes in Boulevard de la Croisette, è aperta tutti i giorni della settimana dalle 8,30 alle 18,30.

L’ambiente è amichevole e familiare: la spiaggia, molto bella, é accessibile a un prezzo vantaggioso.

Durante tutta la stagione estiva, i residenti di Cannes e i vacanzieri possono usufruire di numerosi servizi: l’équipe comunale presente é composta da nove cassieri, trentadue addetti e nove bagnini accompagnati da nove agenti del servizio mare e costa.

La spiaggia dispone di 350 sdraio, docce, bagni e cabine. L'area balneabile è monitorata quotidianamente dai bagnini comunali.

Tra il 2017 e il 2019, il municipio di Cannes ha effettuato un importante insabbiamento che ha triplicato la superficie della spiaggia ed è stata installata una rampa di accesso per facilitare l'ingresso e l'uscita dall'acqua per le persone in difficoltà.

È stato, inoltre, installato un ascensore per persone con mobilità ridotta per accedere alla spiaggia dalla Croisette.



Le ridotte tariffe consentono di usufruire, ad un costo accessibile, di questa bellissima e grande spiaggia.

I costi

Il noleggio di un lettino costa 6 euro per mezza giornata (dalle 8,30 alle 13,30 o dalle 13,30 alle 18,30) e 8 euro per la giornata (dalle 8,30 alle 18,30).

Per proteggersi dal sole, gli ombrelloni costano 4 euro per mezza giornata o 7 euro per una giornata. Il guardaroba è offerto a 2 euro per mezza giornata o 3,50 euro per una giornata. Per i bambini fino a 9 anni i servizi sono gratuiti.