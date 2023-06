Festa di fine anno per l'AC Cuneo 1905 Olmo (VIDEO)

Lo Spazio Varco di Cuneo ha ospitato, lunedì sera, la festa di fine stagione dell'AC Cuneo 1905 Olmo.

Un'annata densa di emozioni, chiusa con un po' di rammarico per la mancata promozione in Serie D ma comunque apprezzabile per come la squadra di è espressa e per come la società sta proseguendo nel percorso di crescita, tra strutture all'avanguardia e sviluppo del settore giovanile.

Presenti al Varco dirigenti, tecnici e giocatori del Cuneo, oltre a rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico e produttivo del territorio.

Il futuro è tracciato, la squadra del capoluogo punta a rifarsi già nella prossima stagione, ancora con mister Michele Magliano ("confermatissimo") alla guida.