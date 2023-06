“Fughe barocche”, Menton e le sue vallate svelano le proprie radici

È estate e la Communauté de la Riviera française propone una trentina di eventi all’insegna del barocco.

Il programma 2023 inizia sul piazzale della Basilica di Saint-Michel a Menton per proseguire nei villaggi arroccati della Costa e nel cuore delle valli Roya e Bévéra.



Oltre le chiese e le cappelle dalle eccezionali dorature, sarà possibile scoprire opere e artisti pronti a condividere la loro arte e assicurare intensi momenti “da vivere”, “da fare” o “da gustare”.



Teatro barocco e stravagante in primo piano

Durante la stagione, due compagnie saliranno sul palco per un programma eccezionale

Per l'inaugurazione, l'Académie Internationale Des Arts du Spectacle de Versailles (AIDAS) presenta La Folie d'Isabelle e Les Fourberies de Scapin a Menton, venerdì 30 giugno e domenica 2 luglio. Due classici messi in scena nello spirito della Commedia Dell'arte. Si riderà per una serie di spacconate, pantomime, battute comiche e altri scherzi sul palcoscenico.

Dal 31 luglio l'Accademia tornerà in Valle Roya per un tour, prima di tornare sulla costa con un'eccezionale esibizione d’Antigone et les Sept contre Thèbes au Trophée d’Auguste, martedì 8 agosto.



Toccherà ad AMATA Compagnie subentrare. Composta da ex allievi dell'Accademia, questa troupe sempre all'insegna della Commedia dell'Arte non lascia spazio all'approssimazione dando tutto spazio all'improvvisazione! Da non perdere il 9 e 10 agosto a Roquebrune-Cap-Martin e Castellar.





Barocco per tutti e con la famiglia

Il programma 2023 si rivolge a tutti i pubblici, in particolare ai "non iniziati": bambini, ragazzi e famiglie.



Le passeggiate teatrali nel villaggio di Sospel o le peregrinazioni clownesche della Cie l’Embrayage à Paillettes sedurranno i più piccoli. Mazzarine e Lou coinvolgeranno in storie ispirate a fatti realmente accaduti. È qui che il falso si mescola alla realtà, a meno che non sia il contrario!





I più piccoli (dagli 8 anni in su) potranno "andare in scena", lunedì 7 agosto a Breil-sur-Roya, durante una giornata di iniziazione alla Commedia dell'Arte con gli allievi (e futuri attori) del Accademia.



Balli teatrali, incontri musicali, proiezioni all'aperto... o anche cinema-concerto, tutti gli eventi delle Escapade Baroques en Riviera sono soprattutto spettacoli dal vivo, interattivi, a volte bizzarri e persino clownesci.



Il programma



GIUGNO 2023

Esordio: Venerdì 30 Giugno ore 21 a Menton - Théâtre - Cie AIDAS



LUGLIO 2023

Domenica 2 Luglio ore 17 a Sospel - Bal(l)ade - Cie La Semeuse - En partenariat avec le Festival Les BaroQuiales

Domenica 2 Luglio ore 18 a Menton - Théâtre - Cie AIDAS

Giovedì 6 Luglio 21 a Moulinet - Ciné-Concert en plein air - En partenariat avec le Festival Les BaroQuiales

Sabato 8 Luglio ore 17 a Sospel - Bal(l)ade - Cie La Semeuse - En partenariat avec le Festival Les BaroQuiales

Domenica 23 Luglio ore 15 al Monastère de Saorge - Visite gourmande - Avec Francesco

Giovedì 27 Luglio ore 21 a Sainte-Agnès - Concert - Kapsber’girls

Venerdì. 28 Luglio ore 21 a Gorbio - Concert - Le Consort

Lunedì. 31 Luglio ore 21 a Tende - Théâtre - Cie AIDAS

AGOSTO

Martedì 1° Agosto ore 21 a Tende - Théâtre - Cie AIDAS

Mercoledì 2 Agosto ore 17 a Tende - Bal(l)ade - Cie de L’Embrayage à Paillettes

Mercoledì 2 Agosto ore 21 a St Dalmas de Tende - Théâtre - Cie AIDAS

Giovedì 3 Agosto ore17 a La Brigue - Bal(l)ade - Cie de L’Embrayage à Paillettes

Giovedì 3 Agosto ore 21 a La Brigue - Théâtre - Cie AIDAS

Venerdì 4 Agosto ore 17 a Breil-sur-Roya - Bal(l)ade - Cie de L’Embrayage à Paillettes

Venerdì 4 Agosto ore 21 a Breil-sur-Roya - Théâtre - Cie AIDAS

Sabato 5 Agosto ore 17 a Saorge - Bal(l)ade - Cie de L’Embrayage à Paillettes

Sabato 5 Agosto ore 21 a Saorge - Théâtre - Cie AIDAS

Domenica 6 Agosto ore 21 a Saorge - Théâtre - Cie AIDAS

Lunedì 7 Agosto dalle 10 alle 16 a Breil-sur-Roya - Théâtre Initiation jeune public - Cie AIDAS

Martedì 8 Agosto ore 20,30 al Trophée d’Auguste de La Turbie - Théâtre - Cie AIDAS

Mercoledì 9 Agosto ore 21 a Roquebrune-Cap-Martin - Théâtre décalé - Cie L’AMATA

Giovedì 10 Agosto ore 21 a Castellar - Théâtre décalé - Cie L’AMATA

Sabato 12 Agosto ore 17 a Saorge - Concert - Les Musiciens du Festival de Musique Ancienne de la Roya

Venerdì 18 Agosto ore 21a Menton - Projection en plein air - Tous les matins du Monde

Domenica 20 Agosto ore 15 al Monastère a Saorge - Visite gourmande - avec Francesco