Il Teatro Nazionale di Nizza “sceglie” il plein air

Il Teatro Nazionale di Nizza ha scelto il “plein air” per quest’estate con una piacxevole novità: il palcoscenico delle Arènes de Cimiez con un ricco programma.

L’esordio sarà dal 23 al 28 giugno 2023 con “La saga Marivaux continue!” affidata da Muriel Mayette-Holtz a “Le Préjugé vaincu” con la troupe del Teatro Nazionale di Nizza.

Lo spettacolo, proposto in prima assoluta alle Arènes de Cimiez andrà poi in tournée in alcune località della Métropole Nice Côte d’Azur:

Arènes de Cimiez, Nizza dal 23 al 28 giugno alle 21

Jardin du Clocher, Isola il 23 agosto ore 20,30

Place du Verger, Clans il 24 agosto alle 20,30

Les Jardins de la Salle Honoré Trastour, Aspremont il 26 agosto alle 20,30

Les Jardins de l’olivaie, Beaulieu-Sur-Mer il 27 agosto alle 20,30

Les Jardins du Musée Renoir, Cagnes-Sur-Mer, il 29 agosto alle 20,30

Parvis de la Salle des Fêtes, Lantosque il 31 agosto alle 20,30

Place de la Madone, Colomari il 1° settembre alle 20,30

Place des Victoires, La Gaude il 2 settembre alle 20,30



Sempre alle Arènes de Cimiez, dal 29 giugno al 1° luglio, andrà in scena un ciclo di letture sulla tragedia e il destino delle donne .

Bénédicte Allard e il musicista François Barucco apriranno queste serate di lettura con il canto. Questo il programma

29 giugno: Muriel Mayette-Holtz - Construire un feu

30 giugno: Claire Chazal - La Dame au petit chien

1° luglio Catherine Ceylac - Montage personnel autour de la vie de Marilyn Monroe



Racconti

Durante il periodo estivo, “Les Contes d'apéro” animeranno il Chiosco TNN sulla Promenade du Paillon.

Ogni sera, dal 3 luglio al 6 agosto 2023, alle 19, un artista leggerà dei brani , con un focus sul pubblico giovane il sabato e un musical la domenica. Cinque settimane per circumnavigare il Mediterraneo tra Francia, Italia, Spagna e Grecia.

Il programma

3 - 9 luglio: Francia.

10 - 16 luglio: Italia.

17 - 23 luglio: Spagna.

24 - 30 luglio: Grecia.

31 luglio - 6 agosto: Francia.