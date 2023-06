Alloggi in Francia: meglio ottemperare al nuovo obbligo, pronta una multa di 150 euro

Dal 1° gennaio 2023 è previsto un nuovo obbligo per i proprietari di immobili in Francia, persone fisiche e giuridiche: c’è tempo fino al 30 giugno 2023 per dichiarare al fisco come e da chi sia occupato l'alloggio.

Nessuno sfugge a tale obbligo, ma i cittadini stranieri, proprietari di un alloggio in Francia, sia che lo usino come residenza principale, secondaria o lo affittino, hanno lo specifico obbligo di effettuare la dichiarazione: altrimenti non sfuggiranno ad una multa “fissa” di 150 euro .



Si tratta di un “censimento” al quale non si può sfuggire, così come alle tasse che dovranno “continuare” ad essere pagate.

Con il 2023, infatti, è stata abolita, ma solo per le residenze principali (quelle dove si ha la residenza) la Taxe d'Habitation, che dovrà essere ancora pagata per i titolari di residenze secondarie in proprietà o che affittano da terzi.

La taxe d’Habitation, infatti, è a carico di chi occupa l’appartamento, a qualunque titolo, sia come proprietario, sia come affittuario. Se l’alloggio non è residenza principale, la tassa continua a dover essere pagata.



Come fare la dichiarazione

Occorre innanzi tutto collegarsi col sito delle imposte (https://www.impots.gouv.fr/accueil ) e accedere alla propria posizione fiscale cliccando in alto a destra su “Votre espace particulier”, poi inserire il proprio numero fiscale e la password.

A questo punto si entra nella “propria” posizione.



In alto compaiono una serie di opzioni, è necessario cliccare su “Biens immobiliers”.

Si aprirà una pagina che reca l’indicazione dei beni posseduti, compresi eventuali garage o cantine.



Occorre compilare con pochi dati (molti sono già preinseriti) e validare. Se l’occupante è più di uno (coniuge, figli) occorre indicare anche i loro dati, ma è la procedura, molto semplice, a guidare nella compilazione.



Se l’alloggio è dato in affitto occorre indicare il nome di chi lo abita (in molti casi già impostata), quanto si percepisce ogni mese di affitto (al netto delle spese condominiali) e la data d’inizio della locazione (in molti casi già impostata)



Se si ha difficoltà ad accedere alla propria posizione tramite internet occorre comunicarlo, per scritto o telefonicamente, all’ufficio imposte di competenza territoriale che procederà ad inviare un modello cartaceo.

Fingere di non sapere o non fare nulla equivale all’automatico invio di una sanzione.

Avviso ai “troppo furbi”: fingere che l’inquilino (che ha traslocato) sia ancora residente nell’alloggio per non pagare la Taxe d’Habitation, non è consigliabile.

Tutte le agenzie (se sono loro a gestire la locazione) hanno l’obbligo di segnalare il trasferimento dell’inquilino con il suo nuovo indirizzo e provvedono a tale adempimento. Se la gestione è diretta, il proprietario ha il dovere di effettuare la comunicazione.