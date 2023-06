Yachting Festival di Cannes: le biglietterie sono aperte

Per i visitatori dello Yachting Festival è disponibile un'ampia gamma di biglietti elettronici a partire da 31€ per una persona e una giornata di visita, fino a 1.375€ per due persone, 6 giornate di visita e servizi VIP esclusivi, tra cui quello delle auto di cortesia fornite dal nostro partner Bentley.



Tre sono le novità di quest'anno:

- 1 biglietto valido per una persona e due giorni di visita a 55€

- 1 accesso gratuito al salone attraverso lo Spazio Vela dalle 16:00 complementare a un ingresso gratuito dalle 10:00 alle 11:00

- Il ritorno delle nostre vendite flash il 12 luglio e il 12 agosto : 1 biglietto gratis per 1 biglietto acquistato.



Un biglietto dedicato è riservato anche ai professionisti del settore nautico al prezzo di 39€ per 4 giorni di visita dal martedì al venerdì.



Anche quest’anno la biglietteria del salone è 100% online, non ci saranno casse agli ingressi.