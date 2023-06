Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.





Questo il testo del bollettino settimanale

In questo inizio d'estate, i pollini di graminacee non hanno detto la loro ultima parola e sono ancora presenti nell'aria per infastidire gli allergici con un rischio associato di livello medio-alto a seconda dei dipartimenti della Francia: le Alpi Marittime scendono a un basso rischio di allergia.

Il peggio però è passato e le concentrazioni sono calate questa settimana grazie ai frequenti rovesci di pioggia che hanno attraversato il Paese e sono arrivati ad appiattire i pollini al suolo e portare un po' di tregua ai soggetti allergici.

Ma attenzione perché l'anticiclone estende la sua influenza e il sole si posa nuovamente sul Paese e vi rimarrà da questo fine settimana con temperature che supereranno regolarmente la barra dei 30°C al nord come al sud e che favoriranno l'emissione di polline di graminacee nell'aria.

Nessuna pioggia prevista in Francia prima di giovedì prossimo, quindi nessuna tregua per gli allergici che dovranno diffidare di questi ultimi giorni di giugno e continuare le cure.

Nel cielo degli allergici troveremo anche polline di ortica (della famiglia delle urticacee), piantaggine, acetosella, castagno, olivo e quercia, ma il rischio di allergia non supererà il livello basso per tutti questi pollini.

Attenzione a non sostare sotto un tiglio perché alcuni sono ancora in fiore anche se sta per finire e, anche se il rischio di allergia per questi pollini è basso, potrebbero esservi delle allergie locali.

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: