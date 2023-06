Giochi Olimpici e Paraolimpici: la fiamma attraverserà 7 località delle Alpi Marittime

E’ quella di martedì 18 giugno 2024 la data da segnare sul calendario: quel giorno la fiamma olimpica attraverserà il Dipartimento delle Alpi Marittime sulla strada di Parigi sede dei Giochi Olimpici e paraolimpici.

Le località interessate al passaggio e nelle quali saranno organizzate manifestazioni per renderle omaggio sono (non nell’ordine di passaggio): Antibes - Juan-les-Pins, Cannes, Grasse, La Colmiane, Nizza, Valberg e Villefranche-sur-mer.





La Fiamma Olimpica sarà accesa ad Olimpia il 16 aprile 2024, secondo l'antica tradizione: dopo 12 giorni trascorsi in Grecia e una traversata del Mediterraneo a bordo del tre alberi Belem giungerà in Francia l'8 maggio 2024 e annuncerà il ritorno dei Giochi dopo 100 anni di attesa.

Da quel giorno inizieranno le celebrazioni in tutta la Francia destinate a durare due mesi in attesa dell’apertura dei Giochi Olimpici che avverrà il 26 luglio 2024 e di quelli Paraolimpici che inizieranno il 28 agosto 2024.



Nizza, città ospitante dei Giochi Olimpici 2024 e dove si disputeranno 6 incontri calcio che si svolgeranno allo stadio Allianz Riviera dal 24 al 31 luglio 2024, sarà una delle città sede tappa: giungerà dopo aver attraversato le altre sei località del Dipartimento e percorrerà la Promenade des Anglais.

Un luogo di celebrazione sarà allestito nel cuore della città dove l’ultimo tedoforo accenderà il calderone.



Christian Estrosi ha annunciato che “Attività sportive (atletica leggera, basket, breakdance, skateboard, judo) alla presenza dei grandi campioni di Nizza saranno programmate a partire dalle 15,30 sul Quai des Etats-Unis per coinvolgere il maggior numero di gente possibile ad un evento che è destinato a restare negli annali storici della città”.



Durante i Giochi, la città di Nizza, come abitudine nel corso di grandi eventi sportivi, predisporrà uno spazio sportivo e olimpico con intrattenimenti e trasmissioni delle competizioni che si svolgeranno a Parigi.