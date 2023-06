Nizza, “La mia Riviera e non solo…” le splendide pitture di Emmanuel Costa al Musée Masséna (Foto)

Scoprire la Costa Azzurra e i suoi colori attraverso le pitture: questo quanto propone il Museo Masséna con la mostra estiva "Voir en peinture la Riviera et au-delà…".

La mostra, dedicata alle opere di Emmanuel Costa , può essere visitata fino al 17 settembre 2023.

L’esposizione mette in risalto le creazioni uniche dell'artista Emmanuel Costa (1833-1921) noto per le sue grandi decorazioni pittoriche, sacre e profane.

Con un centinaio di paesaggi nizzardi del XIX° secolo, tra mare e montagna, la mostra riporta indietro nel tempo e aiuta riscoprire, in acquerello, i paesaggi di Nizza di una volta tempo... e oltre!

Perché Emmanuel Costa, nato a Mentone, è stato ispirato dalla sua riviera natale, dall'Estérel alla Liguria, ma anche da altre città come Lione, Parigi, Lons-le-Saunier e persino Madrid e Varsavia.

Emmanuel Costa Monaco @DR

L’artista ha passato la vita a dipingere: nato nel 1833, visse gli anni difficili del cambio di sovranità di Nizza, divenuta francese nel 1860. Come molti suoi coetanei, fu combattuto tra sentimenti ancestrali per casa Savoia, un vivo interesse per l'unità d'Italia e il desiderio di vivere all'interno dello stato francese.



A questo artista si devono molte decorazioni interne emblematiche di Nizza e Monaco: l'ex Casinò municipale di Place Masséna, il Cercle international de Nice, il Grand hôtel de Nice e il soffitto dell'Opéra!

Emmanuel Costa Roccheta Nervina. Musee Massena Nice





Il Musée Masséna si trova a Nizza in Rue de France 6 ed è aperto tutti i giorni, ad eccezione del martedì, dalle 10 alle 18.