Pianezza in festa per la visita del Principe Alberto II di Monaco: "Mi sento come a casa" [FOTO e VIDEO]

Una Pianezza in festa ha accolto Sua Altezza Serenissima Alberto II di Monaco, giunto in visita nel paese del Torinese per rinsaldare i legami storici con la famiglia reale. Il Comune, infatti, dal 2020 fa parte della rete dei 'Siti storici Grimaldi di Monaco', associazione che riunisce tutti i Comuni che nella loro storia hanno avuto un rapporto con la famiglia monegasca.

I rapporti tra Pianezza e il Principato risalgono al 1600, quando il marchese Carlo Giovan Battista di Simiana sposò Giovanna Maria Grimaldi di Monaco, figlia del Principe Ercole II.

Una giornata ricca di eventi per il Principe Alberto II, che ha visto il suo culmine con l'incontro coi cittadini nei giardini della cinquecentesca Villa Leumann, sede del Comune, intorno alle 11.

"E' un onore per me essere accolto dal sindaco in questo bel Comune, per i legami storici che legano il territorio alla mia famiglia dal 1600 - ha dichiarato in un ottimo italiano il sovrano di Monaco -. Considerata la nostra storia comune accetto con orgoglio la cittadinanza onoraria, mi sento come a casa, e ringrazio per la richiesta di associazione ai Siti storici Grimaldi. Non vedo l'ora di vedere gli edifici significativi di questo passato che ci avvicina. Mi auguro che l'eredità della storia sia un trampolino di lancio per nuovi scambi".

"Siamo onorati di poter ricevere a Palazzo Leumann Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco - ha commentato il sindaco di Pianezza, Antonio Castello -. È una visita che lascerà un segno indelebile nella nostra storia. Grazie ai legami storici, il Comune di Pianezza ha richiesto nel 2020 di fare parte dell'associazione dei siti storici Grimaldi di cui il Principe è presidente onorario e il 19 giugno 2023 il Consiglio ha deciso di offrire al Principe la cittadinanza onoraria. È importante per tenere traccia delle radici del passato per poter valorizzare il passato ma anche il futuro".

Dopo l'incontro c'è stato lo scambio reciproco di doni simbolici, con il Comune che ha offerto al Principe la cittadinanza onoraria e un cesto di prodotti tipici locali, mentre Alberto II ha donato una scultura di Francesco Grimaldi, il nobile genovese che conquistò Monaco diventandone il primo sovrano.