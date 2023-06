Il Twiga Montecarlo ha definito la sua partnership con Cesare Catania

Già nel 2017, proprio in quest’ottica, l’artista non solo aveva dato vita alla sua prima opera d'arte fisica utilizzando materiali di scarto per valorizzarne il contenuto sociale (titolo: ReArt), ma aveva anche inaugurato - sempre a Montecarlo - la mostra personale "Art for Everyone" presentando la prima opera d'arte per persone affette dalla sindrome di Dalton. Oggi l'artista è entrato da leader nel campo degli NFT e del Metaverso, che ripropone partendo nuovamente da Montecarlo e questa volta stringendo una collaborazione con il celeberrimo Twiga. “La mia nuova opera di video-arte nasce per esaltare il percorso democratico e collettivo dell'arte, evidenziando nel contempo la necessità delle persone in generale, e della donna in particolare, di far sentire la propria voce” spiega Cesare Catania che conclude: “ La scelta di presentare questo video in un contesto fuori dagli usuali schemi istituzionali e culturali nasce dalla volontà di inserire le opere d'arte in contesti totalmente democratici, diversi dai soliti percorsi e dove l’arte stessa possa essere vissuta non subita. Ringrazio, infine, gli autori a me sconosciuti che hanno contribuito in maniera involontaria ma significativa alla realizzazione di questo video, spunto di riflessione sulla vita, dove il fluire delle immagini consente un'immersione profonda nelle contraddizioni del mondo. L'idea da cui sono partito è quella di una sempre maggiore compenetrazione fra mondo fisico e mondo digitale grazie al Metaverso che progressivamente entra nelle nostre vite, sebbene per molti sia ancora qualcosa di ignoto e confuso". Va infine sottolineato che tra le voci che hanno preso parte alla collaborazione fra Cesare Catania e Twiga Montecarlo vi è l’imprenditrice Alessia Castelli editor della rivista internazionale “Monaco Women” nonché Ambassador del Twiga e del progetto dedicato alle donne, da sempre attenta a tematiche ed eventi legati al mondo charity.