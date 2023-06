Nizza, la “folle esuberanza degli anni ‘60” domenica 2 luglio al Théâtre de Verdure

Il Théâtre de Verdure di Nizza ospita, domenica 2 luglio 2023 alle ore 21, lo spettacolo "La folle esuberanza degli anni '60".

Sono l'allegria, la creatività, il dinamismo e la totale fiducia in un futuro sempre migliore che hanno caratterizzato gli anni '60 e che questo varietà ci offre di rivivere.

Una dozzina di artisti con 150 costumi diversi faranno rivivere i successi degli anni yéyé: brani resi famosi da Claude François, Brigitte Bardot, France Gall, Sacha Distel, Gilbert Bécaud passando per Charles Aznavour e Sylvie Vartan.

Le esibizioni saranno accompagnate da balli Rock n' Roll, Twist e Jerk.



Uno spettacolo pieno di ritmo e fantasia con la troupe che utilizzerà le chitarre dell’epoca.

Ideatrice: Melcha Coder

Coreografa: Sophie Trouche

Cantanti: Anne Carrère, Laeticia Goepfert, Siegfried Bernard et Rémi Cotta

Il biglietto d’ingresso costa 25 euro, ridotto a 15 per gli under 15 o over 65 e gratuito per i bambini sotto i 10 anni accompagnati da un adulto pagante.