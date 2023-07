Soluzioni sicure e innovative per la gestione dei dati e per rendere i Backup inviolabili e immutabili

Il Gruppo 3c insieme a Veeam, leader nel settore del backup e Disaster Recovery, ha tenuto un evento importantissimo dedicato alla presentazione in anteprima dell’Object First, un approccio all'avanguardia nella gestione dei dati. L'evento ha riunito molti esperti del settore, Ceo, Ciso ed IT Manager, offrendo una panoramica dettagliata sugli aspetti chiave dell'Object Storage e le sue potenziali implicazioni per le organizzazioni.

Durante l'evento, è stato evidenziato come il backup su Object Sorage possa trasformare radicalmente la gestione dei dati aziendali. Grazie alla sua natura orientata agli oggetti, questa metodologia può semplificare la creazione, l'archiviazione e l'accesso ai dati, consentendo alle organizzazioni di ottenere una visione più chiara e dettagliata dei propri asset digitali. Ciò si traduce in una maggiore efficienza operativa, una migliore analisi dei dati e una capacità di adattamento più rapida alle mutevoli esigenze del mercato senza trascurare un aspetto fondamentale: la sicurezza!

"Con l'evento in compartecipazione con Veeam, abbiamo voluto mettere in luce le novità e le potenzialità che da sempre forniamo agli operatori IT e agli esperti del settore", ha affermato Mariagrazia Amighetti - Sales Security Manager Gruppo 3C "… siamo convinti che l'Object First e le best pactice del CIS rappresentino il futuro della gestione dei dati e noi vogliamo essere leader all'avanguardia nel guidare questo cambiamento nelle aziende del nostro territorio."

In merito al CIS (Center for Internet Security) ci ha spiegato Massimiliano Rizzi - System Development Professional, Gruppo 3C – si tratta di un'organizzazione che si dedica a migliorare la sicurezza informatica a livello globale. Fondata nel 2000, l'organizzazione si propone di fornire risorse e supporto per aiutare le organizzazioni a proteggere i n propri sistemi e dati da minacce cibernetiche.

Il CIS ha sviluppato una serie di best practice e standard di sicurezza noti come CIS Controls, che rappresentano un insieme di azioni di base che possono essere adottate per mitigare i rischi di sicurezza informatica. Queste linee guida sono basate sull'esperienza pratica degli esperti del CIS e sono aggiornate regolarmente per affrontare le nuove minacce emergenti.

Concluso l'evento, il Gruppo 3c e Veeam hanno espresso la loro gratitudine per il grande interesse e la numerosa partecipazione attiva dei presenti impegnandosi a continuare a promuovere soluzioni di alto profilo e valore per la tutela dei dati delle nostre aziende.

Tutti coloro che fossero interessati ad approfondimenti sui temi trattati possono inviare una richiesta info@gruppo3c.com