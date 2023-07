Quando parliamo di piccoli traslochi in zona facciamo in questo articolo parliamo di quelle persone che pur non avendo tante cose da spostare perché si devono trasferire di casa comunque sanno benissimo che un trasloco può essere molto stressante da organizzare, e che quindi può essere utile l'aiuto di un’impresa che si occupa di traslochi.

In ogni caso per distinguere i piccoli traslochi dai traslochi tradizionali dobbiamo capire che i primi riguardano lo spostamento degli oggetti e mobili di dimensioni ridotte mentre quando parliamo di traslochi tradizionali possiamo parlare di trasferimento di abitazioni o di uffici.

E quindi se dovessimo fare un'analisi tra le differenze tra i piccoli traslochi e con le tradizionali Intanto come già abbiamo accennato e parliamo delle dimensioni così come dobbiamo parlare dei tempi di realizzazione,nel senso che è chiaro che i piccoli traslochi richiedono meno tempo per essere completati perché coinvolgono meno oggetti e quindi meno ore di lavoro da parte delle persone che lavorano nell’ impresa di traslochi che abbiamo scelto.

Così come dobbiamo considerare che anche i costi giustamente saranno più bassi proprio per quello che dicevamo sopra e cioè perché servirà meno tempo per portarlo a termine,e quindi ci sarà un costo più basso per la manodopera.

In ogni caso prima della scelta di un'azienda ci conviene sempre fare un inventario dettagliato così da avere un promemoria sugli oggetti , e quindi parliamo di un elenco di elettrodomestici, di mobili e di qualsiasi altra cosa.

Così come dovremmo valutare se ci può servire l'aggiunta di altri servizi come quello dell’imballaggio, smontaggio e rimontaggio dei mobili avendo l'idea in testa o meglio la certezza e comunque questo farà aumentare il costo del trasloco.

Ed ecco perché bisogna valutare sempre quello che vogliamo portare nella nuova casa che magari potrebbe anche non servirci e ci converrebbe rivendere in qualche mercatino o anche direttamente su Facebook chiedendo alle persone di venire a ritirare questi mobili in cambio di un prezzo abbastanza favorevole.

Non dobbiamo scegliere un'impresa che si occupa di piccoli traslochi solo per le tariffe che ha

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte in ogni caso non ci conviene mai scegliere un'impresa che si occupa di piccoli traslochi solo per le tariffe che ha, mentre bisogna sempre guardare ad un rapporto qualità prezzo sul servizio che ci offrono.

Da questo punto di vista potrebbe essere sicuramente utile andare a guardare le varie recensioni degli altri clienti e delle altre clienti su internet per capire come si sono trovate rispetto alla qualità del servizio, anche per esempio rispetto alla gentilezza delle persone che ci lavorano all'interno che quella fa sempre la differenza.

Oltre al fatto che se non abbiamo ancora un'impresa di riferimento in questo ambito non ci conviene fermarci ad un unico preventivo,ma ci conviene invece farci fare vari preventivi dopo che magari abbiano invitato i vari addetti a fare un sopralluogo a casa nostra così che alla fine dello stesso possono stilare un preventivo molto dettagliato.