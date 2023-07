Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di luglio (Foto)

Anche nel mese di luglio attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.





Eventi

Dal 10 luglio al 18 agosto - Jammin'Summer Session - Petite Pinède & Place Nationale

Concerti gratuiti accessibili a tutti con musicisti emergenti. Artisti internazionali in rappresentanza di tutte le correnti del Jazz (classica, gospel, hip-hop, rock, elettronica, vocale, gitana, latin-jazz, ecc.).



Dal 10 al 21 luglio - 62 è JAZZ À JUAN - Pinède Gould

Agli occhi delle star di tutto il mondo, la pineta di Gould è l'immagine di ciò che può rappresentare la Scala a Milano per un cantante lirico: una conferma e un incontro eccezionale con il pubblico. Decano dei festival jazz in Europa, "Jazz à Juan" rimane un meraviglioso palcoscenico dove si mescolano tutte le tendenze. Popolare o elitario spesso i giovani talenti che si sono esibiti sono diventati famosi.





Antibes giorno per giorno

Dal 1° al 02 luglio - Badminton - Tournoi International - Azurarena Antibes et Salle S t Claude – Ore 8

Dal 1° al 2 luglio - Fête de la Saint Pierre – Luoghi diversi

Mercoledì 05 luglio - Concert Harmonie Antiboise - Place Mariejol – Ore 21



Giovedì 06 luglio - Big Reggae Festival - Pinède Gould – Ore 19



Venerdì 07 luglio - Natalie Imbruglia & band - Pinède Gould – Ore 19,30



Sabato 08 luglio - Enrico Macias - Pinède Gould – Ore 21



Dal 10 al 13 luglio - Stage Théâtre pour les enfants - Théâtre le Tribunal – Dalle 14 alle 16



Lunedì 10 luglio - La guinguette de la Garoupe - Sanctuaire de la Garoupe – Ore 18



Dal 10 luglio al 17 agosto - JAZZ OFF - Marching band - Dans les rues d'Antibes et de Juan-les-Pins



Mercoledì 12 luglio - Il était une fois - Théâtre le Tribunal – Ore 21

13 e 14 luglio - Feux d'artifices de la Fête Nationale

13 luglio : ore 22,15 - entre la Siesta et le Fort Carré, route du bord de mer

14 luglio : ore 22,30 - Baie de Juan-les-Pins



Domenica 16 luglio - Les Domenicas de la Garoupe - Sanctuaire de la Garoupe- Dalle 10 alle 16



Mercoledì 19 luglio - C'est plus fort que moi - Espace Fort Carré- Ore 21



Dal 22 al 23 luglio - Fête de la Marie Madeleine - Place Jean Aude



Sabato 22 luglio - Le Grand Bleu - Ciné Concert - Pinède Gould - Ore 21



Domenica 23 luglio – Décadance - Pinède Gould



Dal 24 luglio al 11 agosto - Stage Multi-activités en plein air – Luoghi diversi

Martedì 25 luglio - Festival d'art sacré d'Antibes - Chapelle St Bernardin - Ore 18



Mercoledì 26 luglio - Panique au ministère - Espace Fort Carré – Ore 21



Venerdì 28 luglio - Zouzi sportif malgré lui - Théâtre le Tribunal – Ore 15



Dal 28 al 30 luglio - Mondial de FOOTVOLLEY - Pinède Gould





Mostre ed esposizioni

François Ravard jette l'encre - Musée Peynet et du dessin humoristique

Laisser sa trace - Musée d'archéologie et Fort Carré – Fino al 31 agosto 2023

Graphic Garden - Pierre Heintz - Galerie Le Garage- Fino al 20 luglio 2023

IsraéliJazz de Raphaêl Perez - Palais des Congrès Antipolis – Fino al 23 agosto 2023

Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese - Ogni martedì e giovedì alle 9,30, tranne il 13 alle 10.

Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – Tutti i giovedì alle 14.30.

Visita guidata di Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque nei ruggenti anni Venti: ogni lunedì alle 9,30

Visita guidata al Street Artogni mercoledì alle 9.



