Presentata la nuova stagione 2023-2024 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo!

Foto : Stéphane Danna/Direction de la Communication et Emma Dantec/OPMC

I fedeli dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo si sono recati numerosi martedì 20 giugno, presso l'Auditorium Rainier III. Erano presenti per l'occasione Patrice Cellario, Consigliere di Governo-Ministro dell'Interno, Françoise Gamerdinger, Direttrice degli Affari Culturali, Maryse Battaglia, rappresentante della Presidente del Consiglio Nazionale Brigitte Pagone-Pagès, Virginia Cotta, in rappresentanza del Presidente della SBM Stéphane Valeri, Smadar Eisenberg, Presidente degli Amici dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo e Mrg René Giuliano, Delegato episcopale al Servizio cultura.

Kazuki Yamada, Direttore artistico e musicale dell'OPMC da quasi dieci anni, e Didier de Cottignies, Delegato artistico, hanno così presentato, come ogni anno, la prossima stagione, così come i suoi grandi momenti salienti.

“Questa nuova stagione offre una grande varietà di programmi, ha annunciato Kazuki Yamada. Non solo ascolterai direttori e solisti che già conosci, ma il nostro obiettivo è quello di presentarti anche nuovi artisti. Ad esempio, Tarmo Peltokoski, un musicista di talento che, a soli 23 anni, è diventato Direttore musicale dell'Orchestra nazionale del Campidoglio di Tolosa. Simon Trpčeski sarà l'artista in residenza. È uno degli artisti più ammirati e dei pochi musicisti che riescono a elettrizzare il pubblico. Il brano è stato diretto da Gustav Mahler. L'opera è stata molto influenzata dal pensiero asiatico, e sono molto felice di poterlo interpretare a Monaco. Questo crea un legame con le mie radici”.

Sulla scia delle commemorazioni del Centenario della nascita del Principe Ranieri III, l'OPMC apporta anche il suo contributo all'edificio fin dall'apertura della stagione.



Un concerto di musica da camera il 17 settembre metterà in luce alcuni aspetti ancora sconosciuti del Principe, che ha sostenuto molti artisti, tra cui Christine Rossi, fisarmonicista, che ha potuto terminare i suoi studi grazie all'appoggio finanziario del Principe. Quest'ultima sarà quindi presente per l'occasione.



Saranno anche eseguiti pezzi di Nadia Boulanger, artista molto vicino alla Famiglia Principesca di Monaco. Parteciperà anche Nikolai Kuznetsov, ultimo vincitore dei Monte-Carlo Piano Masters. È un concerto che vi consiglio vivamente di venire a vedere, ha commentato Didier de Cottignies. Un momento di musica straordinaria!



Il 24 settembre, Kazuki Yamada dirigerà il concerto di apertura, dove saranno riprese opere di Andrzej Panufnik e Gustav Mahler. «L'opera di Andrzej Panufnik era stata commissionata dal Principe nel 1963 e eseguita in prima mondiale al Palazzo del Principe nel 1964», precisa il Delegato artistico.

Rachmaninoff e Mozart nel cuore della stagione

Una serie di cinque concerti in omaggio al compositore russo Serge Rachmaninoff completerà la stagione. L'artista nato nel 1873 avrebbe avuto 150 anni quest'anno. L'occasione, dunque, di proporre diversi concerti sinfonici, di cui uno diretto da Kazuki Yamada.

Parallelamente, «Mozart a Monaco», lanciato due anni fa, continua, con quattro date da non perdere, due delle quali in «Happy Hour». Didier de Cottignies si è anche rallegrato di constatare la crescente popolarità di questi concerti a tariffe ridotte: si sviluppano in modo formidabile e gli spettatori sono sempre più numerosi. 41 musicisti dell'OPMC partecipano a questi concerti di musica da camera, è spettacolare! »

Charlie Chaplin si invita a Monaco

I più giovani non sono stati dimenticati: anche i cineconcerti sono in programma, in particolare il classico di Charlie Chaplin The Kid.

Sono previsti anche altri concerti «giovane pubblico», in particolare a margine delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III, con Une Fête de Cirque. Da non perdere anche i concerti sinfonici Cabot-Caboche e Ondino e la sirenetta.

Un concerto speciale di San Valentino

Se quest'anno, a causa delle commemorazioni del Principe, l'OPMC non potrà purtroppo dare il suo tradizionale concerto di Natale - che tornerà l'anno prossimo - proporrà comunque, il 9 febbraio, un concerto per la Santa SedeValentin, sotto la direzione di una delle due cheerleader donne presenti per la stagione: l'artista messicana Alondra de la Parra.

Vi saranno giocati pezzi che esulano dalla cornice classica. West Side Story, Porgy and Bess, di Gershwin, o ancora Libertango ritmeranno la serata degli amanti venuti ad assistere a questo concerto molto particolare.

Puoi trovare tutti i concerti della stagione 2023/2024 sul sito web di OPMC. Allo stesso modo, le tariffe per spettacoli e abbonamenti sono disponibili qui.