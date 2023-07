Cannes, inaugurata “l’escale numérique”, un importante supporto all’informazione

Inaugurato a Cannes un nuovo spazio pubblico situato nel cuore delle Allées de la Liberté: si tratta di un arredo urbano che consente di lavorare, riposare e informarsi.

“L’escale numérique” dispone di un terminale digitale interattivo, accessibile anche alle persone su sedia a rotelle, che offre una moltitudine di contenuti e ospita cinque sedie girevoli dotati di spazio di appoggio con prese di ricarica USB.

Apprezzabile la sua estetica che s’inserisce senza impatti nelle Allées grazie al tetto verde, alla struttura realizzata con materiali sostenibili e all’illuminazione efficiente.

“L’escale numérique” dispone anche di un ampio touch screen che offre contenuti utili per muoversi, orientarsi e informarsi, tra questi:

Una mappa della città di Cannes con 115 punti di interesse abbinata a un sistema di guida in realtà aumentata;

Una scheda dettagliata per ogni punto di interesse, accompagnata da un QR Code per recuperare l'itinerario direttamente sul proprio cellulare;

Un video che presenta la città di Cannes;

Una proiezione di diapositive che permette di scoprire i principali siti di Cannes;

L'agenda degli eventi, giorno per giorno;

Previsioni del tempo;

Le informazioni in tempo reale inserite dalla Ville de Cannes su Twitter.

Progettata con materiali durevoli e riciclabili, l'escale numérique è pensata anche per facilitare l'accesso alle persone con disabilità: schermo posizionato a 90 centimetri da terra per gli utenti su sedia a rotelle e sedili a meno di 40 centimetri da terra per essere rilevati dal un bastone di un cieco.