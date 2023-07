Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

Anche se la prossima settimana segnerà l'inizio delle vacanze scolastiche, i pollini delle graminacee saranno ancora.

Il rischio di allergia legato a questi pollini sarà ancora elevato in molti dipartimenti del nord, dell'ovest e del centro della Francia.

Buone notizie, invece, per chi soffre di allergia, le concentrazioni hanno già iniziato a diminuire in parte del territorio, come nel sud e nel nord-est, dove il rischio di allergia sarà a un livello medio.

Le piogge scandiranno i prossimi giorni, per la gioia degli allergici (un po' meno per quella dei vacanzieri).

Attenzione, però, ai periodi soleggiati durante i quali chi soffre di allergie deve restare cauto e continuare a sottoporsi alle cure.

Attualmente i pollini di castagno e delle urticacee (ortica) sono molto abbondanti ma, essendo questi pollini poco allergenici, non daranno molto fastidio a chi soffre di allergia. Il rischio associato a questi pollini sarà basso.



La stagione dei pollini per platani e tigli non è ancora finita e questi pollini potrebbero causare localmente un basso livello di rischio.



Ora è il momento per distruggere l'ambrosia prima che fiorisca:

Sulla mia proprietà: lo strappo.

Fuori dalla mia proprietà, su suolo pubblico, se ci sono solo poche piante: le strappo.

Al di fuori della mia proprietà, se ce ne sono molte segnalo l'area infestata sulla piattaforma www.signalement-ambroisie.fr

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Castagno, rischio basso

Graminacee, rischio basso

Parietaria, rischio basso