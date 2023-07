F1. Ferrari, per ora più di così non si può. Sorride Leclerc, secondo in Austria. Dominio assoluto di Verstappen

Per dieci giri, esattamente dal venticinquesimo al trentacinquesimo, Charles Leclerc ha riassaporato il gusto di stare al comando di un Gran Premio di Formula 1. Proprio in Austria, là dove vinse un anno fa la sua ultima corsa. Ma quello che conta è arrivare primo alla fine del giro settantuno, e anche oggi Max Verstappen ha dato una prova di forza devastante: più sua che della Red Bull, un ritornello che va avanti ormai da alcuni weekend.

L'olandese non ha avuto problemi nemmeno saltando il pit stop, per una volta sfavorito dalla Virtual Safety Car uscita dopo sedici giri per la rottura del motore della Haas di Hulkenberg. La Ferrari invece ne ha fatti due con entrambi i piloti, ma senza smarcare la mescola. Non sarebbe servito a nulla nemmeno agire diversamente, perchè quei dieci giri al comando del monegasco sono iniziati e terminati per mano di Verstappen, che dopo la sua prima sosta è andato con gomma dura a riprendere la Ferrari su gomma media in un tempo relativamente breve. Per chiudere la dimostrazione di forza, ai limiti dell'onnipotenza, l'olandese si ferma ai box al penultimo giro con 23 secondi di vantaggio su Leclerc, ma tanti bastano per mettere la gomma nuova e fare il giro veloce che porta un punto aggiuntivo.

Ma se Verstappen fa un campionato a parte, la Rossa conferma l'evoluzione dimostrata in Canada e ancora oggi si dimostra la macchina migliore dopo Red Bull, con Mercedes e Aston Martin in affanno e mai in grado di tenere il passo del Cavallino. Non ci riesce nemmeno la rediviva McLaren di Norris, unica monoposto del team inglese ad avere portato aggiornamenti importanti che funzionano molto bene: a Silverstone arriveranno anche per Piastri.

E in Gran Bretagna la Ferrari approderà dopo un doppio podio, Sainz ieri terzo nella Sprint Race e Leclerc oggi, secondo nella gara principale. Un'ottima iniezione di fiducia in un percorso di crescita che, se si toglie dal discorso la Red Bull, sta procedendo in maniera confortante.