Ville in vendita sul lago di Garda: le proposte di Italy Sotheby's International Realty

Quando si tratta di selezionare una location da sogno per acquistare una casa, il Lago di Garda emerge come una scelta perfetta. Si possono trovare molte ville in vendita sul lago di Garda , di stile e dimensioni differenti. Il Lago di Garda è una destinazione perfetta per i proprietari di case che cercano paesaggi mozzafiato, un clima mite anche in inverno, solide opportunità di investimento e un ambiente sicuro per le loro famiglie.

Perché investire in un immobile al Lago di Garda

Incastonato tra le Alpi meridionali e la Pianura Padana, il Lago di Garda funge da regolatore della temperatura, garantendo un clima temperato anche durante i mesi invernali. Gli inverni miti sono perfetti per attività all'aria aperta durante tutto l'anno, tra cui escursionismo, ciclismo ed esplorazione dei meravigliosi dintorni. Il Lago di Garda è rinomato per i suoi paesaggi mozzafiato che racchiudono maestose montagne, acque cristalline e pittoresche cittadine. Qui si può trovare di tutto: meraviglie naturali, tra cui cascate, uliveti e vigneti incantevoli . La diversità della regione garantisce ai proprietari di case una miriade di viste panoramiche, fornendo uno sfondo idilliaco per una casa da sogno.

Investire in ville in vendita sul lago di Garda è una saggia decisione finanziaria, in quanto gli immobili qui hanno mostrato negli anni un'ottima rivalutazione. La zona è una gettonata meta turistica e la sua vicinanza alle principali città italiane hanno contribuito a un costante aumento del valore degli immobili. Che tu stia cercando una residenza permanente o una casa per le vacanze, l'acquisto di una casa sul Lago di Garda può offrire significativi ritorni sull'investimento a lungo termine. lo stesso discorso vale anche se la tua idea è quella di investire in un immobile per abitarci con la tua famiglia. Il Lago di Garda non offre solo bellezze naturali, ma garantisce anche un ambiente sicuro e protetto per i residenti e le loro famiglie. La zona del lago vanta bassi tassi di criminalità, strutture sanitarie affidabili ed eccellenti istituzioni educative.

3 ville in vendita sul lago di Garda

Essendo una zona molto gettonata sia dagli italiani che dai turisti esteri, è possibile trovare parecchie ville in vendita sul lago di Garda. Andiamo a vedere 3 proposte di Italy Sotheby's International Realty .

1. Raffinato appartamento con terrazza nell'esclusivo Golf Club Chervò San Vigilio

La prima proposta è un appartamento elegante inserito nel contesto del Golf Club Chervò San Vigilio, campo a cinque stelle pluripremiato come miglior golf d'Italia. Questo immobile si trova non troppo lontano da Sirmione e a meno di 10 km da Desenzano. L’appartamento si trova all’interno di una struttura davvero completa che offre ogni tipo di comfort, a partire dalla SPA, un Hotel 4 stelle, piscine e campi da tennis, oltre al famoso campo da golf.

2. Elegante villa con ampio giardino, piscina e vista lago

La seconda proposta è una villa di fine anni '80 con vista lago dal piano superiore, che si trova in una posizione tranquilla ma ben connessa a tutti i principali servizi. La villa si trova sulla sponda occidentale del lago, che offre un ottimo microclima per potersi godere la zona tutto l’anno. In questa zona si trova anche il Parco Lacustre di Manerba del Garda, area di salvaguardia molto rara in Europa e unica in Italia. Sempre vicino è facilmente raggiungibile anche la "Rocca di Manerba" e la "Riserva Naturale della Rocca e del Sasso".

3. Un'antica limonaia trasformata in dimora affascinante

La terza proposta è una villa che nasce all'interno della struttura di una storica limonaia. Il più grande vantaggio è il contatto diretto con l’acqua, il panorama mozzafiato del lago e la possibilità di navigarlo direttamente dalla darsena con alaggio e dal molo di proprietà. Questa proprietà è divisa in 4 livelli: al piano lago troviamo un bellissimo spazio barbecue e servizi come lavanderia, taverna, magazzino e la darsena con il prezioso sistema d'alaggio.

Conclusioni

Acquistare ville in vendita sul Lago di Garda rappresenta un'interessante opzione di investimento a lungo termine, poiché il valore degli immobili continua a salire. Inoltre, i bassi tassi di criminalità della regione, l'assistenza sanitaria affidabile e l'eccellente sistema educativo ne fanno un luogo ideale per crescere una famiglia. Con il suo fascino, i bellissimi paesaggi e la vasta gamma di servizi, il Lago di Garda si distingue davvero come la destinazione perfetta per chi cerca uno stile di vita tranquillo ma appagante.