L’OGC Nice “svela” le proprie divise (Video e Foto)

Nuovo allenatore per il Nizza, l’italiano Francesco Farioli e nuove maglia: si stanno ponendo le basi per affrontare la stagione 2023/2024 cercando di tornare ai vertici della classifica e di accedere alle Coppe Europee.

Le maglie ufficiali sono state presentate dall’OGC Nice e da le Coq Sportif tornato, dopo 42 anni, partner della squadra.





La collezione per la nuova stagione è composta da 2 diverse divise che uniscono tradizione e modernità.



La nuova maglia da casa è stata progettata attorno a due assi: tecnicità e prossimità. Tecnicità, grazie a un nuovo materiale ultraleggero e traspirante, in poliestere ed elastan proveniente dalla Spagna. Vicinanza al bacino del Mediterraneo, garantita da Le Coq Sportif, per coniugare performance e know-how responsabile.



Per unire la voglia di fare e le emozioni che ne scaturiscono, la maglia è adornata con i colori storici del club: rosso e nero. Accompagnata dalla nuova tecnica di trasferimento del logo in silicone e da un badge di autenticità, a garanzia del know-how storico del marchio tricolore, la maglia dell'Aiglons è ora pronta per conquistare il campo e conquistare il cuore dei tifosi.





Lo scollo della maglia riprende il motto tanto caro ai nizzardi, "ISSA NISSA". Come lo scollo a V, le maniche sono realizzate in un materiale ricavato da tessuti riciclati e rifiuti di plastica. Questo materiale garantisce una rapida asciugatura e un'elasticità infallibile. Per accompagnare questa maglia nelle gare interne, i giocatori indosseranno pantaloncini e calzettoni bianchi.



Divisa nelle gare esterne

Molto elegante la maglia che verrà utilizzata in trasferta che avrà nel bianco il colore principale.

Vero DNA di Le Coq Sportif, le maniche asimmetriche riprendono i colori storici del rosso da un lato e del nero dall'altro. La maglia è dotata di un nuovo materiale traspirante e ultraleggero.





Materiali, tecnicità, autenticità: proprio come la maglia per le gare interne, questa nuova maglia è pronta ad accompagnare i giocatori e la passione dei loro tifosi. In linea con la maglia, i calzoncini riprendono l’asimmetria con una banda rossa da un lato e nera dall'altro. Infine, per completare il set, i giocatori indosseranno calzini bianchi.