Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Big Reggae Festival

Giovedì 06 luglio – Ore 19

Pinède Gould



Natalie Imbruglia & band

Venerdì 07 luglio – Ore 19,30

Pinède Gould



Enrico Macias

Sabato 08 luglio – Ore 21

Pinède Gould



Stage Théâtre pour les enfants

Dal 10 al 13 luglio – Dalle 14 alle 16

Théâtre le Tribunal



La Guinguette de la Garoupe

Lunedì 10 luglio 2023

Sanctuaire de la Garoupe



Dal 10 luglio al 18 agosto - Jammin'Summer Session - Petite Pinède & Place Nationale

Concerti gratuiti accessibili a tutti con musicisti emergenti. Artisti internazionali in rappresentanza di tutte le correnti del Jazz (classica, gospel, hip-hop, rock, elettronica, vocale, gitana, latin-jazz, ecc.).



Dal 10 al 21 luglio - 62 è JAZZ À JUAN - Pinède Gould

Agli occhi delle star di tutto il mondo, la pineta di Gould è l'immagine di ciò che può rappresentare la Scala a Milano per un cantante lirico: una conferma e un incontro eccezionale con il pubblico. Decano dei festival jazz in Europa, "Jazz à Juan" rimane un meraviglioso palcoscenico dove si mescolano tutte le tendenze. Popolare o elitario spesso i giovani talenti che si sono esibiti sono diventati famosi.



"Il était une fois"

Mercoledì 12 luglio 2023 ore 21

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese - Ogni martedì alle 10:00,

Visita guidata di Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque nei ruggenti anni Venti: 30 giugno alle ore 10.00



Exposition "Adaptation in rerum natura"

Fino al 17 settembre 2023

Du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption

Entrée libre

Villa Thuret, 90 Chemin Gustave Raymond



Exposition "François Ravard jette l'encre" - Musée Peynet

Exposition "François Ravard jette l'encre" - Musée Peynet

Du 1 Juillet jusqu'au 5 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Exposition "Laisser sa trace" - Musée d'Archéologie et Fort Carré

Exposition "Laisser sa trace" - Musée d'Archéologie et Fort Carré

Du 1 Juillet jusqu'au 31 Août

À Lieux multiples (Voir description)

Exposition "Laisser sa trace"

Fino al 31 agosto 2023

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE, Bastion Saint-André

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Plein tarif : 3 € / Tarif réduit : 1,5 €

FORT CARRÉ, Avenue du 11-novembre

Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Plein tarif : 3 € / Tarif réduit : 1,5 €



Exposition "François Ravard jette l'encre"

Fino al 5 novembre 2023

Musée Peynet, Place Nationale

Horaires d'ouverture: du 1er juillet au 31 octobre de 10 h à 12 h 50 et de 14 h à 18 h

du 2 au 5 novembre de 10 h à 17 h

Fermé le lundi et le 1er novembre



AUVARE

Gipsy Luna

Sabato 8 luglio 2023 ore 21

Place du Village



BEAULIEU SUR MER

LES NUITS GUITARES 2023

Da giovedì 6 a sabato 8 luglio 2023.

Un festival che si rivolge a tutti gli stili, nell'intimità del giardino degli ulivi, a pochi passi dal mare, il fascino funziona...

Evento dal 6 all'8 luglio con il seguente programma:

6 luglio: Izaïa

7 luglio: Dire Straits

8 luglio: Bernard Lavilliers

Jardin de l'Olivaie

rue Jean Bracco



MOSTRA MARIA CALLAS: UN’ICONA MODERNA – VILLA KERYLOS

FINO AL 3 SETTEMBRE 2023

In occasione del centenario della nascita di Maria Callas, il Centre des Monuments Nationaux presenterà a Villa Kérylos numerosi manufatti che testimoniano il successo e le tappe importanti della vita della grande cantante Maria Callas.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BENDEJUN

Grand Five

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Place du Centenaire



BÉZAUDUN-LES-ALPES

Il était un fois Cloclo

Sabato 8 luglio 2023 ore 21

Place des Tilleuls



BONSON

BACK TO THE 80s

Domenica 9 luglio 2023 ore 21

Place Maurice Scoffier



CABRIS

NOUS 4 : Un Roman Chansons !

Lunedì 10 luglio 2023 ore 21

Petit Pré



CAGNES SUR MER

LES NOCTURNES DU PIANO, CONCERTO

Fino a sabato 8 luglio 2023.

Les 6 Récitals du festival « Les Nocturnes du piano », parrainés par Philippe Bianconi, du 3 au 8 juillet,

Le Concours International de piano « Samson François », du 5 au 9 juillet, pour les 16-30 ans.

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 boulevard Kennedy



JAZZ AU CHÂTEAU, CONCERTO

FINO ALL'8 SETTEMBRE 2023

Place du château - Haut-de-Cagnes



EXPOSITION ADN – UNE CHAÎNE DE CRÉATEURS

FINO AL 05 NOVEMBRE 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



EXPOSITION SUZY SOLIDOR

FINO AL 6 NOVEMBRE 2023

Château Musée Grimaldi

Haut-de-Cagnes



HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

FESTIVAL JEUNES TALENTS 2023

Fino al 7 luglio 2023

Le Suquet

Place de la Castre



CONCERT GEISTER DUO, PIANO À QUATRE MAINS DAVID SALMON ET MANUEL VIEILLARD / KEVIN CHEN, PIANO

Giovedì 6 luglio 2023 ore 21

Le Suquet

Place de la Castre



EXCURSION, VISITE DU BOULEVARD DE LA CROISETTE

Giovedì 6 luglio 2023 ore 9,30

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - "CHAMANES. DIALOGUES AVEC L’INVISIBLE"

Venerdì 7 luglio 2023 ore 16

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - UN TOUR DU MONDE EN 60 MINUTES

Venerdì 7 luglio 2023 ore 10,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CONCERT, ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES / LUKA COETZEE / NATHAN MELTZER / KEVIN CHEN

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Le Suquet

Place de la Castre



ANIMATIONS, LES VOICES IN CANNES

Finale du concours de chant

Sabato 8 luglio 2023 ore 20

Place Paul Roubaud



EXPOSITION, ROMY SCHNEIDER, L'EXPOSITION

Dans le cadre du 8e Musée éphémère du Cinéma

Fino al 27 agosto 2023

Horaire:Tous les jours de 14h à 22h

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES

Fino al 31 agosto 2023 dalle 19 a mezzanotte

Les mardis soirs - Esplanade Pantiero

Les mercredis soirs - Place du marché de La Bocca

Les jeudis soirs - Boulevard Jean Hibert



CANNES FAIT LE MUR

Avoir vingt ans sur la Croisette !

Fino al 31 agosto 20232

Pour l'occasion, douze toiles géantes viennent à nouveau habiller de nombreux murs pignons à travers la commune. Avec la série de bâches aériennes installées dans la rue d'Antibes, ces affiches en PVC ou micro-perforées, offrent une véritable promenade artistique, festivalière et 100 % cannoise.

Uma Thurman (24 ans en 1994) accompagnée de Samuel J, Jackson, Maria de Medeiros, Quentin Tarantino, Bruce Willis, John Travolta - Hôtel de ville ;

Xavier Dolan (23 ans en 2012) - Lycée Jules Ferry ;

Grace Kelly (25 ans en 1955) accompagnée de Jean-Pierre Aumont et Jacques Semas - Hôtel Cannes Riviera ;

Anny Duperey (21 ans en 1968) - Hôtel Renoir ;

Laetitia Casta (20 ans en 1998) - Espace Ranguin ;

Pierre Niney (25 ans en 2014) accompagné de Natasha Andrews - Entrée de ville par Cannes La Bocca ;

Ludivine Sagnier (26 ans en 2006) et Gaspard Ulliel (21 ans en 2006) - Cinéma Les Arcades ;

Claudia Cardinale (23 ans en 1961), Romy Schneider (23 ans en 1962) et Alain Delon (26 ans en 1962), Claude Lelouche (29 ans en 1966) accompagné d'Anouk Aimée, Scarlett Johansson (20 ans en 2005), Adèle Exarchopoulos (21 ans en 2015) - Rue d'Antibes.



ÉVÉNEMENT SPORTIF, SAISON DE PELOTE BASQUE 2023

Fino al 1° settembre 2023 ore 21

Fronton Michel Ughetto

4 avenue André Capron



EXPOSITION, MIN JUNG-YEON - EFFLUVES D’UN TEMPS ÉPHÉMÈRE

Fino al 3 settembre 2023

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - VILLA DOMERGUE

Fino al 18 settembre 2023

Horaire: De 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, VILLA DOMERGUE

Jean-Gabriel et Odette Domergue à Cannes

Fno a lunedì 18 settembre 2023

Horaire:De 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, LES ENFANTS DE E. BELLINI

Fino al 29 settembre 2023

Musée, Chapelle Bellini, Parc Fiorentina, 67 bis avenue de Vallauris



EXCURSION, VISITE GUIDÉE - FORT ROYAL DE L'ÎLE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 30 settembre 2023

Più visite al giorno

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, PRISONNIERS EN TERRE D'EXIL

L'Île Sainte-Marguerite au temps de la conquête de l'Algérie, 1841-1884

Fino a domenica 29 ottobre 2023

Horaire(s) :

JUIN À SEPTEMBRE : Lun - Dim : 10h - 17h45

OCTOBRE : Lun : fermé / Mar - Dim : 10h30 - 13h15 et 14h15 - 16h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, CHAMANES - DIALOGUES AVEC L'INVISIBLE

Fino a venerdì 10 novembre 2023

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CARROS

EXPOSITION DE ROCHE ET D’EAU

FINO AL 15 SETTEMBRE 2023

Due artisti, due approcci, una proposta comune frutto di un lungo percorso e di una complicità tra due linee di ricerca complementari.

Guardando al territorio attraverso la creazione artistica dall'angolo della natura e del rapporto con l'ambiente, questo lavoro è il risultato di una residenza nel cuore dei paesaggi del Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur.

Centre international d’art contemporain

CIAC – Place du Château



CASTAGNIERS

CHANTE FUGAIN

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Place de la Mairie



CHÂTEAUNEUF-GRASSE

Roccassera Quartet

Giovedì 6 luglio 2023 ore 21

Jardins de la Chapelle du Brusc



COARAZE

AAS Paradiso 10tet

Domenica 9 luglio 2023 ore 21

Jardin Piovano



HEROIQUE BALAVOINE

Sabato 8 luglio 2023 ore 21

Jardins de la Chapelle du Brusc



COLOMARS

Soirée américaine de l'Orchestre Philarmonique de Nice

Giovedì 6 luglio 2023 ore 21

Fort Casal



CONSÉGUDES

Lu barbalùcou

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Place Louis Revel



DURANUS

THE SQUARE

Sabato 8 luglio 2023 ore 21

Halle Saint-Michel



EZE

EXPOSITION JEREMY DAYNES

FINO AL 14 LUGLIO 2023

Èze



GILETTE

Soirée américaine de l'Orchestre Philarmonique de Nice

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Place René Morani



GRÉOLIÈRES

Vos Magiciens

Sabato 8 luglio 2023 ore 21

Ecole de Gréolières



ISOLA 2000

COPERTURE IN ALTO

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Trampolino di lancio musicale

Ogni sabato dell'estate 2023 (tranne l'8 luglio). Concorso musicale amatoriale in collaborazione con France Bleu Azur.

In palio: una registrazione in studio; una trasmissione su francebleu.fr; un concerto a Isola 2000.

Isola 2000



LA BRIGUE

RAY CHARLES Sextet

Sabato 8 luglio 2023 ore 21

Chapiteau Place de Nice



LANTOSQUE

Cour de l'École de Pelasquerichard cairaschi "ISSA" 3ème

Domenica 9 luglio 2023 ore 210

PELASQUE (Hameau)



LA TOUR ROUSSILLON SUR TINÉE

PISTOU CONNECTION - LO FESTIN

Giovedì 6 luglio 2023 ore 21

Chapîteau



LE BAR-SUR-LOUP

RAY CHARLES Sextet

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Square Seytre



LEVENS

CONCERT “HÉROÏQUE BALAVOINE”

Giovedì 6 luglio 2023

Orari di apertura il giovedì dalle 21 alle 23.

Halle du Rivet



EXPOSITION: LAURENCE BESSAS JOYEUX

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

La Galerie du Portal

1 Place Victor Masseglia



MANDELIEU-LA-NAPOULE

THE LOW BUDGET MEN

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Place de France - Place du Centre Ville



MASSOINS

MAGI QUEEN

Domenica 9 luglio 2023 ore 21

Place du Village



MENTON

Magi'queen

Martedì 11 luglio 2023

Esplanade des Sablettes



Afterwork - Afterbeach au rooftop du Mediterranée

Fino al 15 settembre 2023

Hôtel Méditerranée Menton

5 rue de la République



A Casa dou Païgran - mostra

Fino al 28 ottobre 2023

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires

7 rue Mattoni



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì, il giovedì

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Domenica ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata: Alla scoperta della Belle Epoque

Martedì ore 10

Palais de l'Europe

Avenue Boyer



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



MONACO

Mostra - "ACT II: L'unione dei talenti artistici"

Fino al 5 luglio 2023, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 18, Espace 22

Espace 22

24 Bd d'Italie



Spettacolo - "Le Grand Voyage"

Giovedì 6 luglio 2023 alle 21.30

18° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ORGANO DI MONACO - TEATRO DEL FORT ANTOINE - Le Grand Voyage. A cura di "Les colporteurs": Baptiste Genniaux e Vincent Dubus. Spettacolo musicale interattivo per tutti i tipi di pubblico per Organo/i e Univers Sonores. - A partire da 6 anni

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Concerto - "Another Taste"

Da venerdì 7 a sabato 8 luglio 2023 alle 21

Another taste. È boogie? Funk ispirato agli anni Settanta? Un'altra oscura band di disco cosmica? Un'ode a Leroy Burgess, produttore straordinario del suono boogie degli anni Ottanta? È un po' di tutto questo e allo stesso tempo qualcosa di diverso. Un gruppo moderno di musicisti di talento con un groove inarrestabile, le cui uscite su etichetta Space Grapes (con i nomi GALXTC, Jambonne, Mad Honey) e le recenti date sold-out al New Morning, al Jazz Cafe e al Worldwide Festival li hanno resi i nuovi beniamini degli amanti del funk, quello verace.

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Concerto - "3e MC Summer Concert"

Venerdì 7 luglio 2023

Il cantante e chitarrista Kendji Girac si esibirà sul palco dell'Espace Léo Ferré per la terza edizione dell'Mc Summer Concert, rivolto ai giovani monegaschi di età compresa tra i 13 e i 25 anni (monegaschi, residenti, scolari o studenti del Principato). Il concerto è un'iniziativa del Consiglio Nazionale, co-organizzatore insieme al Governo di Monaco e al Comune di Monaco.

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Evento - "Monaco Energy Boat Challenge"

Fino a sabato 8 luglio 2023, Baia di Monaco

Contribuire a costruire la nautica del domani è una delle priorità dello Y.C.M., che insegue questa ambizione attraverso il Monaco Energy Boat Challenge, appuntamento delle nuove energie alternative.

Da lunedì 3 a sabato 8 luglio 2023

Baie de Monaco



Mostra - "artmonte-carlo"

Da sabato 8 a domenica 9 luglio 2023

7° edizione del salone dell'arte contemporanea, l'arte moderna e il design contemporaneo.

Grimaldi Forum Monaco



Evento - "F(Ê)AITES DE LA DANSE"

Da sabato 8 a domenica 9 luglio 2023

Per la seconda edizione di F(Ê)AITES DE LA DANSE, evento gratuito e aperto a tutti, Les Ballets de Monte-Carlo, la Monte-Carlo Société des Bains de Mer e il Governo di Monaco hanno unito nuovamente le forze e volano molto alto! Per più di 24 ore ininterrotte, la Piazza del Casinò si trasformerà ancora una volta in una gigantesca pista da ballo all'aperto, apprezzata all'unanimità da migliaia di persone nel 2017. Ancora una volta, centinaia di artisti internazionali, musicisti virtuosi, ballerini ai massimi livelli e appassionati dilettanti si riuniranno per portare a termine la missione che abbiamo affidato loro: FARVI BALLARE!

Place du Casino



Evento - "Monaco Art Week"

Fino a domenica 9 luglio 2023

La Monaco Art Week, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, è giunta alla sua 5° edizione e propone un nuovo percorso artistico nel Principato di Monaco. Gallerie e case d'asta si riuniranno per l'occasione con mostre ed eventi artistici, offrendo un programma poliedrico di arte moderna, arte contemporanea e creazioni di alta gioielleria. La Monaco Art Week 2023 riunisce 16 partecipanti distribuiti tra i quartieri di Monte-Carlo e Larvotto: Artcurial; Boghossian; Christie’s; G&M Design; Hauser & Wirth; HOFA; Kamil Art Gallery; Lebreton; Elisabeth Lillo-Renner; M.-F. Toninelli Art Moderne; Opera Gallery; Galerie Adriano Ribolzi; Sotheby’s; Teos Gallery Monte-Carlo; Wannenes Art Contact; et Ward Moretti at Moretti Fine Art.

Principauté de Monaco

Teatro - "Apocalipsync"

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Concerto - "Espressioni impressioniste"

Domenica 9 luglio 2023 alle 18

18° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ORGANO DI MONACO - Espressioni impressioniste. Shin-Young Lee, organo

La Cattedrale di Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Concerto - "Chris Isaak"

Lunedì 10 luglio 2023 alle 20

Monte-Carlo Summer Festival 2023: Con un carisma del calibro di James Dean ed Elvis Presley, Chris Isaak coltiva dagli anni '80 l'arte di trasformare le ballate rock in inni all'amore. Tutti ricordano "Wicked Game". Sarà lui ad aprire il Festival all'Opéra Garnier di Monte-Carlo per questa nuova edizione 2023.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Concerto - "Ricky Martin Symphonic"

Martedì 11 luglio 2023 alle 20

Monte-Carlo Summer Festival 2023: icona della musica latina, i suoi fan lo adorano a livello internazionale per il suo ritmo, la sua passione comunicativa e la sua generosità sul palco. Con un record di 95 dischi di platino, 40 dischi d'oro, Grammy e più di 9 World Music Awards, il cantante ha venduto 95 milioni di album e si esibisce negli stadi e nelle arene di tutto il mondo. Affiancato da oltre 45 musicisti dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretti da Yvan Cassar, Ricky Martin presenta il suo eccezionale concerto alla Salle des Étoiles.

Salle des Etoiles

26, avenue Princesse Grace



Teatro - "La Bombe Humaine"

Martedì 11 luglio 2023 alle 21.30

TEATRO DEL FORT ANTOINE - LA BOMBE HUMAINE. A cura della Compagnia Popi Jones. Teatro e musica. Tutti i tipi di pubblico - Dai 12 anni in su

Fort Antoine

Avenue de la Quarantaine



Concerto - "Norah Jones"

Mercoledì 12 luglio 2023 alle 20,

Monte-Carlo Summer Festival 2023: Norah Jones si è affermata come una delle artiste più affascinanti della sua generazione. Ispirata dal jazz degli anni '40, l'artista ha debuttato nel 2002 con Come Away With Me, un album di debutto che è diventato un cult, vendendo circa 20 milioni di copie e vincendo 5 Grammy Awards. Da allora, Norah ha venduto più di 47 milioni di album, ha vinto 9 Grammy Awards e ha creato molti altre opere da solista, oltre a progetti di gruppo e al film Blueberry Nights di Wong Kar Wai.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Exposition - "Life in motion - Olga Sinclair"

Fino a venerdì 4 agosto 2023

Olga Sinclair è figlia di un maestro dell'arte moderna, Alfredo Sinclair. Ha iniziato la sua carriera sotto l'ala protettrice del padre, ha partecipato a mostre di artisti professionisti all'età di 14 anni, ha studiato belle arti a Madrid e ha ricevuto numerosi premi, gratifiche e riconoscimenti nazionali e internazionali per il suo lavoro artistico e sociale. La Fondazione Olga Sinclair, che mira a creare una nuova generazione di bambini impegnati nella cura del pianeta Terra, ha ospitato più di 85.000 bambini e giovani adulti nei suoi laboratori in tutto il mondo. AMLA, in collaborazione con la Kamil Art Gallery e l'Ambasciata di Panama, è onorata di ospitare e presentare Olga a Monaco.

Kamil Art Gallery

3 Av. Princesse Grace



Spettacoli - "Monte-Carlo Summer Festival"

Fino a sabato 19 agosto 2023

Lo Sporting Monte-Carlo e l'Opéra Garnier, all'interno del Casino de Monte-Carlo, sono le più belle cornici musicali nel Principato. Quest'estate, il Monte-Carlo Summer Festival si svolgerà in questi luoghi leggendari per ospitare le più grandi stelle internazionali.

Principauté de Monaco



Mostra - "Pianeta Mare"

Fino a giovedì 31 agosto 2023

Tanto preziosi quanto vulnerabili, gli oceani e i mari rappresentano il 70% del nostro pianeta e il 97% dell'acqua presente sulla Terra. Collegano le persone, forniscono cibo e ossigeno, regolano il nostro clima assorbendo quasi un quarto del CO2 prodotto e ospitano una grande varietà di specie. Con il sostegno della Direction de l'Environnement di Monaco, Olivier Jude e Sylvie Laurent hanno scelto di esporre fotografie insolite che, dopo lo stupore iniziale, alimentano una riflessione profonda sulla protezione del nostro ambiente marino. Mostra realizzata sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II.

Galerie des Pêcheurs

4, avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe a casa sua"

Fino a domenica 20 agosto 2023, i Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi

Quest'anno si celebra il centenario del Principe Ranieri III, che avrebbe compiuto cento anni il 31 maggio 2023. Per rendere omaggio a questo principe eclettico, creatore del Festival della Televisione nel 1961 e del Festival del Circo nel 1974, il Palazzo dei Principi ospiterà la mostra "Il Principe a casa sua". Gli Archivi di Palazzo e l'Istituto Audiovisivo presenteranno, nell'ambito della visita ai Grandi Appartamenti, cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi.



Ambiente - "Monaco Zero Mozziconi"

Per tutta l'estate nel Principato di Monaco

Come ogni estate, il Municipio di Monaco si unisce alla Direzione del Turismo e dei Congressi e alla Société Monégasque d'Assainissement per sensibilizzare i residenti e i visitatori sulla necessità di contratare l'inquinamento ambientale, in particolare i mozziconi di sigaretta. Per tutta l'estate, il personale della Direzione del Turismo distribuiranno posacenere tascabili in varie zone del Principato. Come promemoria, sono state allestite diverse MégotBox (bidoni per la raccolta e il riciclaggio dei mozziconi di sigaretta) davanti alle sedi dei comuni.

Fino a giovedì 31 agosto 2023

Principauté de Monaco



Mostra - "Monet in piena luce"

Fino a domenica 3 settembre 2023

Questa grande mostra si inserisce nella celebrazione del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra, dove il capofila dell'Impressionismo scoprirà, a metà della sua lunga vita, paesaggi e luci che costituiranno un punto di svolta nella sua opera e nella sua carriera. Intorno a una sezione dedicata ai dipinti realizzati durante i suoi soggiorni sulla Costa Azzurra, attraverso ventuno prestiti di opere eccezionali esposte per la prima volta in prossimità dei luoghi ancora conservati in cui furono dipinte, la mostra si propone di mettere in prospettiva l'opera del maestro, dalla gioventù a Le Havre agli ultimi dipinti a Giverny, per quanto riguarda la sua ricerca di catturare la luce.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra - "George Condo - Humanoïdes"

Fino a domenica 1 ottobre 2023

Secondo George Condo, "l'Umanoide non è un mostro di fantascienza, è una forma di rappresentazione che utilizza mezzi tradizionali per portare in superficie emozioni profonde di una persona". In otto capitoli, la mostra ripercorre la continuità di un nutrico corpo di lavoro che spazia dagli "alieni" all'elenco telefonico per le serate mondane, da Guido Reni a Bugs Bunny. Punteggiata da dipinti appositamente realizzati, la mostra apre le porte alla fabbrica, tanto folle quanto erudita, di Les Humanoïdes. Curatore: Didier Ottinger, Scenografo: Christophe Martin.

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Da lunedì 20 marzo a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Dalle 10 alle 17,30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



MOUANS-SARTOUX

Ma Musique Du Monde

Venerdì 7 luglio 2023 ore 19 19H00

Parc du Château



NIZZA

LA KERMESSE FESTIVAL 2023, FESTIVAL

Fino a venerdì 7 luglio 2023 dalle 17:30 alle 23.

La Kermesse torna nel 2023 e si rinnova! Questa edizione accoglierà i migliori artisti degli anni 2000: Billy Crawford, Larusso, i nuovi L5 o Helmut Fritz, tra i tanti, verranno ad esibirsi a Nizza in un'atmosfera super carica!

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



LFLDAYS, RADUNO

Giovedì 6 luglio 2023.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



EXPOSITION – INCROYABLES FOURMIS

FINO AL 15 LUGLIO 2023

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais



EXPOSITION – N_VR* AU CŒUR DE LA LUMIÈRE – NATALIE VICTOR RETALI

FINO AL 31 LUGLIO 2023

Cercare la luce, avvicinarsi ad essa, domarla: non è forse questa la ricerca dell'umanità fin dalle origini?

In ogni caso, è la ricerca della FOTO (luce) della GRAFICA (scrittura)...

Tornare ai fondamenti della fotografia, enfatizzando la poesia delle immagini, è l'obiettivo di questa ricerca (ancora in corso) condotta da N_VR.

Si tratta di come la luce spenga i colori quando è accecante, di come a volte possa nascondere ciò che dovrebbe rivelare, della figura di Lucifero, portatore di luce che seduce gli uomini con una luce abbagliante che maschera invece di illuminare, impedendo a tutti di discernere, mentre nella nostra cultura siamo abituati a riferirci alla luce come necessariamente positiva, eppure sono le ombre che meglio rivelano la luce.

È questa operazione di trasfigurazione del mondo attraverso la luce, che costituisce l'essenza stessa della fotografia, che dobbiamo avvicinare il più possibile.

Catturare quel "momento decisivo" in cui la luce sublima il mondo senza accecarlo è ciò che guida l'artista. Questo lavoro sulla luce si espande man mano che l'artista progredisce e rappresenta senza dubbio la ricerca di una vita da artista.

Galerie Depardieu Art Contemporain

6 rue du docteur Jacques Guidoni

(ex passage Gioffredo)



VOYAGE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHÉRET, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 AGOSTO 2023

Per i primi periodi (dal XIII al XVIII secolo), l'obiettivo è scoprire l'evoluzione della rappresentazione della Vergine in pittura.

Una selezione di sculture risalenti principalmente al XIX e al XX secolo ci invita a interessarci al panneggio come simbolo o come effetto decorativo e, più in generale, all'intenzione di realismo che detta la resa di volti e posture.

I progressivi cambiamenti nel rapporto degli artisti con la realtà nel XIX secolo, che si riflettono nel loro modo di dipingere e scolpire, vengono esplorati attraverso le opere di Marie Bashkirtseff, Louise Breslau, Gustave Courbet e Constant Troyon.

Per il XX secolo, le opere di Pierre Bonnard, Charles Camoin, Henri e Marthe Lebasque e Raoul Dufy permettono di pensare alla Modernità nelle arti.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION – EL MEYA – JAZIRA

FINO AL 27 AGOSTO 2023

"Il titolo della mostra, Jazira, si riferisce alla parola araba che significa isola e che, secondo alcuni storici, ha dato il nome ad Algeri per via del gruppo di isole al largo della città e, per estensione, a tutta l'Algeria. Nel corso della storia, il territorio di Algeri si è esteso verso il mare e queste isole sono state gradualmente collegate alla città. La terra ha fatto suo il mare così come ha fatto sue tutte le culture e le civiltà che hanno attraversato il Paese. Nel corso dei secoli, l'Algeria si è arricchita delle storie di Fenici, Romani, Berberi, Arabi, Ottomani, Ebrei, Spagnoli, Francesi... I sincretismi religiosi e sociali che derivano da questi incroci costituiscono lo sfondo della società algerina.

EL Meya ha ereditato questa diversità. Attinge all'immaginario collettivo e alla storia del Paese per trasporre nei suoi dipinti scene tradizionali. I soggetti, gli oggetti e gli sfondi che accosta sulla tela obbediscono a una precisa codificazione, come nei rituali (scene di sacrificio, trance, passaggio, ecc.). Gli uomini e le donne che ritrae compiono gesti espliciti, a volte ovvi da cogliere, a volte da decifrare. Come in un teatro di marionette, i corpi sono presentati ai visitatori in una curiosa frammentazione. Ogni volto, ogni arto sembra avere una funzione precisa. Il grottesco si sposa con il tragico, la delicatezza con la crudeltà". F.B.

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



EXPOSITION – REWINDING INTERNATIONALISM

FINO AL 27 AGOSTO 2023

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



EXPOSITION – RESONATING CERAMICS

FINO AL 27 AGOSTO 2023

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



DIMENSION ENIGMA – EXPOSITION IMMERSIVE ET INTERACTIVE

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Nice Étoile

30 avenues Jean Médecin



EXPOSITION – « UKRAINE – DEUX POIGNÉES DE TERRE » DE SCOTT A. LAURENT

Fino al 31 agosto 2023

L'8 marzo 2022, Scott A. Laurent arriva in Ucraina senza tessera stampa né accredito. Rimane per diversi mesi, spinto dall'irrefrenabile desiderio di testimoniare la follia della guerra, proprio quando il conflitto armato sta per iniziare.

"Quando si intraprende questo tipo di professione, bisogna essere chiari: la morte è un'ipotesi di lavoro. Esporsi ad essa ci restituisce la nostra umanità. Sarebbe possibile testimoniare pienamente la sofferenza, l'angoscia e persino la guerra stessa senza affrontarla in prima persona? Senza immergersi in essa, senza viverla davvero? Dobbiamo accettare e custodire la nostra mortalità; ci rende più giusti. Scott A. Laurent

Dopo la pubblicazione del suo libro sul conflitto in Ucraina, Deux poignées de terre ("Due manciate di terra"), la mostra ripercorre parte del suo viaggio tra lo schianto dei bombardamenti, l'angoscia dei civili e la feroce resistenza di un intero popolo.

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



BERNAR VENET – 1963 : UN REGARD, 60 ANS PLUS TARD, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 SETTEMBRE 2023

109

89 route de Turin



EXPOSITION – « LA PEINTURE EN FRAGMENTS » DE MARCEL ALOCCO

FINO AL 3 SETTEMBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO AL 04 SETTEMBRE 2023

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



À LA VOLÉE – EXPOSITION DES LAURÉATS DU PRIX DE LA JEUNE CRÉATION

FINO AL 05 SETTEMBRE 2023

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



EXPOSITION – RIBAMBELLE

DFINO AL 9 SETTEMBRE 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



LES MUSICALES DANS LES VIGNES DE PROVENCE, FESTIVAL

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Château Cremat

442 Chemin de Cremat



EXPOSITION TEMPORAIRE – “VICTOIRES”

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Il Museo Nazionale dello Sport partecipa all'avventura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 invitando i visitatori a scoprire la mostra "Victories", un dialogo unico tra le sue collezioni e le opere del Museo del Louvre.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



EXPOSITION – “VOIR EN PEINTURE LA RIVIERA” D’EMMANUEL COSTA

FINO AL 17 SETTEMBRE 2023

Un centinaio di paesaggi acquerellati della regione di Nizza, ma anche aspetti meno noti dell'opera dell'artista, come la pittura religiosa, saranno esposti per essere (ri)scoperti.

Nato a Mentone nel 1833, il pittore offre una nuova prospettiva sulla Riviera, dall'Estérel alla Liguria e "oltre", poiché Emmanuel Costa lavorò anche all'estero. In breve tempo divenne l'artista più richiesto del XIX secolo. Questa mostra, accompagnata da un libro pubblicato dall'Acadèmia Nissarda, è solo la prima tappa del ritorno di Emmanuel Costa nel mondo dei pittori dell'Ottocento.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



PINAAA, TEATRO

FINO AL 19 SETTEMBRE 2023

Orari di apertura la domenica alle 17.

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20. Il venerdì e sabato alle 21.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



EXPOSITION – NOMS DE DIEUX ! SURRÉALISME ANTIQUE PAR CÉSAR MALFI

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Nella cornice dei famosi resti dell'antica città di Cemenelum (l'attuale quartiere di Cimiez), "Noms de Dieux" entra nella storia.

Per la prima volta, il Museo Archeologico di Nizza diventa il parco giochi di un artista di strada: César Malfi.

A 27 anni, César MALFI, noto per i suoi anacronistici capolavori murali dai formati sproporzionati, interpreta con brio un posto di rilievo nella storia. "Lo spazio urbano è un mezzo plastico a sé stante, sia nel XXI secolo che nell'antichità", afferma. Al di là della sua giovane esperienza, ci offre un'illustrazione plastica della storia carica di maturità. Il giovane artista si interroga sul posto e sul ruolo delle divinità nello spazio pubblico facendo ballare un ballo di divinità antiche su note moderne.

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



EXPOSITION – UNE ODE À LA NATURE DE JEFFREY CONLEY

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Questa mostra rappresenta un momento chiave nel percorso personale di Jeffrey Conley. Composta da 52 stampe dell'artista, è stata il punto di partenza per una riflessione sull'evoluzione delle sue fotografie e della sua vita negli ultimi trent'anni.

Il fotografo americano Jeffrey Conley fa parte della grande tradizione della fotografia di paesaggio negli Stati Uniti. In America, in Islanda, in Nuova Zelanda o in Svizzera, le sue immagini sublimi e poetiche rendono omaggio alla bellezza della natura e ne rivelano la dimensione spirituale. La luminosità meditativa delle sue fotografie è il risultato di un approccio profondamente contemplativo alla natura. Jeffrey Conley si unisce al suo grande precursore Ansel ADAMS e, come lui, il suo lavoro incarna un appello a ripristinare la piena consapevolezza e il rispetto per la natura.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION – MATISSE ANNÉES 1930 À TRAVERS CAHIERS D’ART

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Chiuso il martedì.

Questa mostra è coprodotta con il Musée de l'Orangerie di Parigi e con il Philadelphia Museum of Art.

A Philadelphia la mostra si terrà dal 19 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023, mentre a Parigi dal 1° marzo al 29 maggio 2023.

Nel 1930, Matisse lascia la Francia per un viaggio negli Stati Uniti e poi a Tahiti, segnando così volontariamente un punto di svolta, addirittura una pausa nel suo lavoro. La commissione al dottor Albert C. Barnes di una grande decorazione murale per il suo museo a Merion, inaugura per l'artista una rinnovata riflessione sulla decorazione, la sintesi e la monumentalità. Questo importante risultato è stato accompagnato da nuove procedure, in particolare l'uso di fogli di guazzo colorati e l'uso di fotografie di stato che gli hanno permesso di sviluppare la sua composizione nel formato finale. Anche il disegno diventa più conciso e stilizzato, mentre allo stesso tempo diventa il mezzo principale e la manifestazione di un metodo improvvisativo che l'artista sviluppa in questo periodo. La produzione di Matisse in questo decennio è quindi caratterizzata da un nuovo radicalismo sintetico e decorativo che lo avvicina a Picasso e ai surrealisti.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION – BRIQU’AMATA – DES LEGOS ET DES HOMMES

FINO AL 24 SETTEMBRE 2023

Questa mostra a Terra Amata sarà l'occasione per presentare le fotografie di MiniDariusT e i diorami Lego® e per tornare alla preistoria per scoprire o riscoprire il sito acheuleano di Terra Amata.

Musée de Préhistoire - Terra Amata

25, boulevard Carnot



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

FINI AL 25 SETTEMBRE 2023

Il Museo Palais Lascaris della Città di Nizza presenterà, dal 15 aprile al 25 settembre 2023, le opere dell'artista Odon in una mostra intitolata "Odon, metamorfosi barocca". Essa riunisce più di 60 trecce e disegni recenti dell'artista.

Palais Lascaris 15 rue Droite



EXPOSITION – ODON. MÉTAMORPHOSE BAROQUE

Fino al 25 settembre 2023

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION – NICOLAS RUBINSTEIN “RÉPARER LE MONDE, PRÉPARER LE MONDE….”

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



EXPOSITION – RACINES DE PASCALE DIELEMAN

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Château de Bellet

482 chemin de Saquier



EXPOSITION – “NOUS VIVONS DANS L’ÉCLAT” THU-VAN TRAN

Fino al 1°OTTOBRE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts

06000 Nice



EXPOSITION – OUI, MAIS DES MOTS ÉTENDARDS DE CAROLINE TRUCCO

FINO AL 1° OTTOBRE 2023

Caroline Trucco sviluppa un approccio artistico che collega questioni etnografiche e politiche. Come narratrice, diffonde storie di lotta e di emancipazione negli spazi espositivi.

La mostra è una resa poetica delle indagini e delle riflessioni che l'artista ha condotto negli ultimi dieci anni.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



EXPOSITION VASARELY

FINO AL 22 OTTOBRE 2023

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



OPIO

NICOLAS TORACINTA

Giovedì 6 luglio 2023 ore 21

Amphithéâtre



PEILLE

MICHÈ DOMINICI

Martedì 11 luglio 2023 ore 21

SAINT MARTIN DE PEILLE (Hameau) - Parvis de la Chapelle Saint-Martin



PEYMEINADE

PULSE TRIBUTE TO PINK FLOYD

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Pinède Daudet



PIERREFEU

Monsieur et la Reine Mère - Cie Antonin ARTAUD

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Place du Vieux Village



RIGAUD

Groupe "sang pour sang Johnny"

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Place Yvan Feraud



ROQUEBILLIÈRE

Vos Magiciens

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Chapiteau de Roquebillière



ROQUEFORT-LES-PINS

Compagnie Elégance - From Broadway To Paris

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Jardin des Décades



«Les cuivres de l’Orchestre Philharmonique de Nice font leur cinéma… »

Martedì 11 luglio 2023 ore 21

Jardin des Décades



ROQUESTÉRON

B B BLUES Since 1988

Sabato 8 luglio 2023 ore 21

Halle Stade Saint-Jean



SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE

PARIS FOR YOU

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Théâtre de Verdure de l'Abadie



SAINT-ANTONIN

Cassonade

Sabato 8 luglio 2023 ore 21

Place Georges Meyffret



SAINT ETIENNE DE TINEE

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, TOUS CONCERNÉS!- ESPOSIZIONE

FINO AL 15 SETTEMBRE 2023

Maison du Parc

Quartier de l'Ardon



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

HEROIQUE BALAVOINE

Martedì 11 luglio 2023 ore 21

Théâtre sur la Mer



SAINT LAURENT DU VAR

BEACH SPORT FESTIVAL

FINO AL 23 LUGLIO 2023

Fino a domenica 9 luglio | Beach Tennis - Tour estivo

Martedì 11 luglio | Concerto KISS FM LIVE

Da mercoledì 12 a sabato 15 luglio | Beach Rugby - Partita delle leggende (beneficenza)

Domenica 16 luglio | Beach Handball - Torneo di esibizione

Martedì 18 luglio | Concerto HÉRITAGE GOLDMAN

Da venerdì 21 a domenica 23 luglio | Beach Volley - Finali del campionato francese

Plage Cousteau



CLUB VAR MER AFTER WORK

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Club Var Mer

260, promenade Jacques Yves Cousteau



CONCERT – RESTAURANT JOSEPH CAP 3000

Fino al 3 settembre 2023 - Ristorante Joseph - Livello 1 - Porte de la Plage

Ogni martedì: DJ SET dalle 20.00 alle 24.00 + Sassofonista

Ogni giovedì: Duo di musica dal vivo - Cantante / Chitarrista dalle 20.00 alle 23.00

Ogni venerdì + sabato: DJ SET dalle 19.00 alle 23.00

Joseph

Centre Commercial Cap 3000

Avenue Donadeï



SAINT MARTIN VESUBIE

Janis et les Slybarts

Giovedì 6 luglio 2023 ore 21

Théâtre de Verdure



Thomas Vaccarri's Ban

Mercoledì 12 luglio 2023 ore 21

Chapiteau



VISITES DE LA BRASSERIE DU COMTÉ

FINO AL 08 SETTEMBRE 2023

Lieu-dit Pra de la Majou

06450 Saint-Martin-Vésubie



LE PARCOURS DU PETIT ALPINISTE

FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

Saint-Martin-Vésubie



SAINT-VALLIER-DE-THIEY

SUNDERLAND - Cie Cercle Molière

Sabato 8 luglio 2023 ore 21

Grand Pré



SAORGE

Roccassera Quartet

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Monastère



SIGALE

ACOUSTIC SONGS

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Place de la Clastre



SOSPEL

GENESYA

Lunedì 10 luglio 2023 ore 21

Place des Platanes



TENDE

Gipsy Luna

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Chapiteau Place des Ecoles



NOUS 4 : Un Roman Chansons !

Martedì 11 luglio 2023 ore 21

Chapiteau Place des Ecoles



TOUËT-DE-L'ESCARÈNE

Ma Musique Du Monde

Sabato 8 luglio 2023 ore 21

Place de l'Église Francois Arnaud



TOUËT-SUR-VAR

Orchestre Régional de Cannes PACA - Programme vents

Sabato 8 luglio 2023 ore 21

Église du Haut Village



TOURRETTE-LEVENS

Groupe Jazz ANATOLE - Association All Friends

Martedì 11 luglio 2023 ore 21

Château



UTELLE

NOUS 4 : Un Roman Chansons !

Domenica 9 luglio 2023 ore 21

CROS D'UTELLE (Hameau)



VALDEBLORE

NARDJES

Venerdì 7 luglio 2023 ore 21

Chapiteau de La Roche



EXPLOR’NATURE, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 AGOSTO 2023

Horaires de la médiathèque (accès libre) :

- le mercredi, jeudi et samedi matin de 9h à 12h

- le mercredi et vendredi après-midi de 14h à 17h

Médiathèque

Quartier Le Clot

La Bolline



VALLAURIS

«Les cuivres de l’Orchestre Philharmonique de Nice font leur cinéma…»

Domenica 9 luglio 2023 ore 21

Espace Grandjean



VENCE

ETOILES GRANDEUR NATURE

Fino al 22/09/2023, ogni giorno.

14 soirées d'observation du ciel étoilé, ouvertes à tous !

Juin : 22, à 22h

Juillet : 07 à 21h, les 12, 19, 21 et 26 à 22h.

Août : 09 à 19h30, les 4, 11, et 16 à 22h

Septembre : le 06 à 18h30 et les 8, 12, et 22 à 20h00.

Col de Vence



EXPOSITION AGNÈS SANDAHL

FINO AL 15 OTTOBRE 2023

Château Saint-Martin & Spa

2490 Avenue des Templiers



EXPOSITION ADRIEN M ET CLAIRE B

FINO AL 12 NOVEMBRE 2023

Musée de Vence



VILLARS-SUR-VAR

Comédie musicale HOLY HOLLYWOOD

Domenica 9 luglio 2023 ore 21

Place Louis et Victor Robini



VILLEFRANCHE SUR MER

Call me Winston - The Tarantino Tribute

Mercoledì 12 luglio 2023 ore 21

Théâtre de Verdure de La Citadelle



ESPOSIZIONE “TUTTO SEMBRAVA COSÌ CALMO” DELL’ARTISTA JEANNE SUSPLUGAS

FINO AL 29 SETTEMBRE 2023

Chapelle Saint Elme, jardins et courtines de La Citadelle

Place Emmanuel Philibert