Nizza: “É estate al MAMAC”, sabato 8 luglio un ricco programma per tutti

Sabato 8 luglio 2023 si potrà trascorrere, se lo si desidera, un’intera giornata al MAMAC, il Museo di Arti Moderne e Contemporanee di Nizza.

A partire dalle 10, fino alle 23, un respiro estivo percorre le sale e le terrazze panoramiche del Museo a due passi da Place Garibaldi.

Si potranno scoprire la prima grande mostra monografica in Francia dell'artista Thu-Van Tran, e quella dell'artista Caroline Trucco, immergersi nel mondo delle collezioni del museo e vivere un’esperienza unica durante tutta la giornata.

Il programma

Dalle 10 alle 11: Parcours en famille

Visita giocosa per scoprire le opere del museo grazie ad un percorso insolito e divertente.



Dalle 10 alle 12: Chasse aux indices

Visita. In famiglia o da soli alla scoperta le opere del museo grazie a un percorso divertente e didattico.



Ore 11: Contes pour les petits avec les Ateliers Illustrés

Percorso narrante. Letture raccontate da Camille Chrétien degli Ateliers Illustrés per scoprire con dolcezza le opere del museo.



Ore 11: Visite dessinée dans l’exposition « Caroline Trucco. Oui mais des mots étendards » Visita « disegnata »

Scoprire la mostra dell'artista Caroline Trucco unendo una visita guidata alla pratica del disegno.



Dalle 14 alle 16: Atelier de sérigraphie avec l’artiste Lisa Laubreaux et atelier de création plastique avec Inbal Yomtovian.

Laboratori plastici. Scoprire le tecniche grazie agli artisti che “spiegano” le opere esposte al museo.



Dalle 14 alle 16: Jeux et Égalicontes avec le CIDFF06

Laboratorio di lettura. Discutere sull'uguaglianza di ragazze e ragazzi attraverso storie giocose per bambini, con riferimento alla mostra di Caroline Trucco.



Ore 15 e 18: Lecture musicale avec la Compagnie Du Dire Dire

Lettura musicale. La compagnia Dire Dire crea una passeggiata musicale nel cuore della mostra dell'artista Thu-Van Tran.



Ore 17: Visite de l’exposition « Thu-Van Tran. Nous vivons dans l’éclat »

Visita guidata

Prima grande monografia museale dell'artista il cui universo artistico è intriso della sua duplice cultura franco-vietnamita.



Dalle 20,30 alle 22,30: Concert Fils de Flûte – La Symphonie du déchet

Concert Safari musicale nel cuore del MAMAC passeggiando e sulle terrazze del museo.



Ore 22,30: Accensione del mur de feux di Yves Klein sulle terrazze del museo.



Ore 23: chiusura



Il Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain si trova a Nizza in Place Yves Klein ed é raggiungibile con il tram, linee 1 e 2, con fermata in Place Garibaldi.