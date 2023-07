Come scegliere l’ombrellone da giardino: una guida essenziale

C’è un accessorio a cui è davvero impossibile rinunciare se si vuole ricreare in giardino una piccola area relax: l’ombrellone. Oltre a garantire un po’ d’ombra e di fresco, protegge dagli sguardi indiscreti di vicini e passanti e assicura così di godersi la grigliata con la famiglia o un caffè con gli amici in totale tranquillità. Ecco una breve guida, allora, a come sceglierlo online o nei negozi con maggiore assortimento di ombrelloni da giardino .

Forma, dimensioni, materiali: tre aspetti fondamentali nella scelta dell’ombrellone da giardino

Il primo aspetto da considerare sono le dimensioni. Oggi si trovano facilmente in commercio ombrelloni per esterno 3x3, 3x4, 5x5 e di praticamente ogni altra misura: quale scegliere dipende da dove lo si andrà a collocare e che spazi si hanno a disposizione. Per fare ombra su un piccolo terrazzo cittadino può bastare, infatti, un piccolo ombrellone rotondo – qualcosa di anche esteticamente molto simile agli ombrelloni da spiaggia – mentre per coprire un cortile ampio o una parte di giardino molto grande possono rendersi necessari un ombrellone da esterno di grandi dimensioni, se non strutture più complesse come un gazebo o delle vele parasole.

Proprio che forma ha e com’è fatto sono altre discriminanti fondamentali di cui tenere conto al momento della scelta dell’ombrellone da giardino. Le principali tipologie di ombrellone da esterno sono due, quelle con braccio centrale e quelle con braccio laterale, a cui si aggiungono altre soluzioni come quelle a cui si è appena accennato di gazebo e tensostrutture o tende e vele ombreggianti sempre più in voga in molte circostanze diverse. L’ombrellone con braccio centrale, rotondo o quadrato che sia, è ideale per riparare dal sole spazi di dimensioni limitate come quello occupato da un tavolo o da due lettini a bordo piscina. Per fare ombra su spazi più grandi, come un cortile o un’area relax del giardino, meglio optare invece per un ombrellone con braccio laterale: con la sua forma rettangolare arriva a coprire aree anche molto grandi e un ulteriore vantaggio di questa soluzione è che è facilmente orientabile e garantisce, cioè, riparo dal sole a 360°. La struttura di un ombrellone con braccio laterale può risultare, in qualche caso, un po’ ingombrante e pesante ed è per questa ragione che ne è generalmente sconsigliato l’uso su terrazze e balconi, dove rendono meglio soluzioni più versatili e a basso impatto come le vele parasole.

Non meno importante da considerare al momento della scelta dell’ombrellone da giardino sono i materiali di cui è fatto. Legno e alluminio per la struttura e cotone, poliestere o acrilico per la tenda sono i più comuni. La considerazione importante da fare è che, sebbene il compito principale dell’ombrellone sia riparare dal sole e ricreare una zona fresca all’esterno, è importante che lo stesso si riveli resistente e durevole per evitare di dover ripetere la spesa ogni anno. L’alluminio, così, si rivela in genere meno vulnerabile a umidità e altri agenti atmosferici del legno e lo stesso vale per l’acrilico che è nella maggior parte dei casi impermeabile e se adeguatamente trattato può filtrare adeguatamente i raggi UV.