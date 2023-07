Nizza, immergersi nella preistoria attraverso i personaggi della Lego (Foto)

Raccontare la storia degli uomini preistorici attraverso gli allestimenti Lego®: questa l'originale scommessa dell'associazione Histobriques e del musée de Préhistoire de Terra Amata di Nizza.

Fino al 24 settembre 2023 si può “scoprire” il passato preistorico di Nizza con la mostra “BRIQU’AMATA”!





È per passione che Darius e Atossa Trimegiste hanno creato la loro associazione Histobriques nel 2022: avendo quale obiettivo la mediazione culturale e storica, utilizzano una presentazione originale assicurandosi anche l'interesse dei più giovani.



Si possono “vivere” le tante avventure “preistoriche” dei personaggi Lego e scoprire la vita a Nizza 400 mila anni fa proprio sul sito di Terra Amata, una delle più antiche dimore dell'umanità.

Viene proposta la Storia dell'Umanità, dai primi segni di vita sulla terra fino ai giorni nostri, sulle orme di MiniDariusT, i mini personaggio principale della mostra.





Un'inedita esplorazione di 4000 secoli proposta dal 1° luglio al Museo della Preistoria Terra Amata che si trova a Nizza in Boulevard Carnot 25 a Nizza. L’ingresso è gratuito per quanti hanno meno di 18 anni ed è aperto dalle 10 alle 18 tutti i giorni fatta eccezione per il martedì.