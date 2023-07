F1. A Silverstone è sempre Verstappen. Exploit McLaren davanti alle Ferrari: Leclerc è quarto

C'è il lampo della McLaren a Silverstone, nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna dominate, nemmeno a dirlo, da Max Verstappen. Ormai è solo lui a fare una categoria a parte e non tanto la Red Bull, visto che Perez subisce una nuova eliminazione in Q1.

Accanto all'olandese partirà Norris, e subito dietro Piastri: gli aggiornamenti del team inglese funzionano alla grande. Quarto Leclerc, il monegasco che riesce a stare davanti di dodici millesimi all'altra Ferrari di Sainz. Poi le due Mercedes. I piloti del Cavallino hanno dimostrato qualche ulteriore screzio, figlio della situazione che ormai regna in casa da un po' di tempo e che non interessa direttamente i due piloti che però non possono che finirci di mezzo: la frangia spagnola aggrappata a Sainz (anche con alcune dichiarazioni della stampa iberica a spingere il suo alfiere) e quella che si aggrappa al talento di Leclerc, di cui farebbe parte pure il team principal Vasseur.

Domani sarà una gara tutta da vivere, e l'intricato romanzo in casa Rossa è destinato a rendere il tutto molto più avvincente e interessante.