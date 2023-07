Nizza, da domani tornano i “Canons de Midi”

Torna un appuntamento ormai abituale per il Vieux Nice, quello dei Canons de Midi.

Il tradizionale colpo di cannone di mezzogiorno, da domani, martedì 11 luglio 2023 e fino a domenica 16 luglio, a mezzogiorno in punto, sarà il segnale di avvio di un concerto all’aperto che sarà proposto sul piazzale dell’Opéra di Nizza.



Dal 1862, ogni giorno a mezzogiorno risuona per le strade di Nizza un colpo di cannone, sparato dal castello che domina la città: per una settimana, dall'11 al 16 luglio, questo colpo di cannone segnerà l'inizio di mezz'ora di musica sul piazzale dell'Opéra.

Gli amanti della musica o i passanti potranno godersi, in forma assolutamente gratuita, brani tratti dal repertorio dei musicisti e cantanti dell’Opéra.

Un evento entrato ormai nella tradizione del Vieux Nice.





Questo il programmaOrchestre de chambre du Philharmonique de NiceViolon solo et direction Vera NovakovaÉlèves de la classe jazz du Conservatoire à rayonnement régionalGuitare Ben ReuchinSaxophone Victor KeuckerChœur de l’Opéra de NiceDirection Giulio MagnaniniEnsemble de cuivres du Philharmonique de NiceDirection Frédéric DelocheOpéra Mais GraveLes techniciens de l’Opéra de Nice dévoilent leurs talents !Orchestre de chambre du Philharmonique de NiceViolon solo et direction Violaine Darmon