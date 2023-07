Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Feux d'artifice Fête nationale

Giovedì 13 luglio e venerdì 14 luglio 2023

Jeudi 13 juillet à 22h, feu d’artifice tiré entre la Siesta et le Fort Carré

Vendredi 14 juillet à 22h45, rdv en baie de Juan-les-Pins

Fino al 18 agosto - Jammin'Summer Session - Petite Pinède & Place Nationale

Concerti gratuiti accessibili a tutti con musicisti emergenti. Artisti internazionali in rappresentanza di tutte le correnti del Jazz (classica, gospel, hip-hop, rock, elettronica, vocale, gitana, latin-jazz, ecc.).



Fino al 21 luglio - 62 è JAZZ À JUAN - Pinède Gould

Agli occhi delle star di tutto il mondo, la pineta di Gould è l'immagine di ciò che può rappresentare la Scala a Milano per un cantante lirico: una conferma e un incontro eccezionale con il pubblico. Decano dei festival jazz in Europa, "Jazz à Juan" rimane un meraviglioso palcoscenico dove si mescolano tutte le tendenze. Popolare o elitario spesso i giovani talenti che si sono esibiti sono diventati famosi.



Route du bord de mer barrée

13 luglio : ore 22,15

entre la Siesta et le Fort Carré

Les Dimanches de la Garoupe

Domenica 16 luglio 2023 dalle 10 alle 16

Sanctuaire de la Garoupe



"C'est plus fort que moi" - Théâtre du Tribunal

Mercoledì 19 luglio 2023 ore 21

Espaces du Fort Carré



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese - Ogni martedì alle 10:00,

Visita guidata di Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque nei ruggenti anni Venti: 30 giugno alle ore 10.00



Exposition "Adaptation in rerum natura"

Fino al 17 settembre 2023

Du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption

Entrée libre

Villa Thuret, 90 Chemin Gustave Raymond



Exposition "François Ravard jette l'encre" - Musée Peynet

Du 1 Juillet jusqu'au 5 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Exposition "Laisser sa trace" - Musée d'Archéologie et Fort Carré

Du 1 Juillet jusqu'au 31 Août

À Lieux multiples (Voir description)

Exposition "Laisser sa trace"

Fino al 31 agosto 2023

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE, Bastion Saint-André

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Plein tarif : 3 € / Tarif réduit : 1,5 €

FORT CARRÉ, Avenue du 11-novembre

Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Plein tarif : 3 € / Tarif réduit : 1,5 €



Exposition "François Ravard jette l'encre"

Fino al 5 novembre 2023

Musée Peynet, Place Nationale

Horaires d'ouverture: du 1er juillet au 31 octobre de 10 h à 12 h 50 et de 14 h à 18 h

du 2 au 5 novembre de 10 h à 17 h

Fermé le lundi et le 1er novembre



ASPREMONT

Mozart & Co d l'Orchestre Philarmonique de Nice

Sabato 15 luglio 2023 ore 21

Jardins Caravadossi



AURON

AURON MOUNTAIN TRAIL, COMPETIZIONE SPORTIVA

Dal sabato 15 a domenica 16 luglio 2023 dalle 8:30 alle 12:30.

Auron



BEAULIEU SUR MER

FUOCHI D’ARTIFICIO IL 13 LUGLIO

Giovedì 13 luglio 2023 alle 22.

Beaulieu-sur-Mer celebra la Fête Nationale!

Plage de la Petite Afrique



BAL DU 14 JUILLET

Venerdì 14 luglio 2023 alle 20.

Place Marinoni



I NOTTURNI DI BEAULIEU-SUR-MER, CONCERTO

FINO AL 30 AGOSTO 2023

Ogni mercoledì alle 19.00 fino al 30 agosto, godetevi un concerto sulla terrazza. Non dimenticate di prenotare i vostri posti presso i ristoratori di Piazza Marinoni.

Place Marinoni



MOSTRA MARIA CALLAS: UN’ICONA MODERNA – VILLA KERYLOS

FINO AL 3 SETTEMBRE 2023

In occasione del centenario della nascita di Maria Callas, il Centre des Monuments Nationaux presenterà a Villa Kérylos numerosi manufatti che testimoniano il successo e le tappe importanti della vita della grande cantante Maria Callas.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



BELVÉDÈRE

Les French Kiss

Sabato 15 luglio 2023 ore 21

Place des Tilleuls



BEUIL

Le dîner d'Adieu - Cie du Théâtre du Cours

Giovedì 13 luglio 2023 ore 21

Place de l'Église



BLAUSASC

LAURENT BARAT "ECRAN TOTAL"

Venerdì 14 luglio 2023 ore 21

Aire du Festin



CAGNES SUR MER

HIPPODROME EN FÊTE

Venerdì 14 luglio 2023.

Hippodrome de la Côte d'Azur

Bd Kennedy



UN SOIR CHEZ RENOIR, CONCERTO

Da domenica 16 a giovedì 20 luglio 2023, tutti i lunedì, martedì, giovedì e domeniche.

Jardins du Musée Renoir



JAZZ AU CHÂTEAU, CONCERTO

FINO ALL'8 SETTEMBRE 2023

Place du château - Haut-de-Cagnes



EXPOSITION ADN – UNE CHAÎNE DE CRÉATEURS

FINO AL 05 NOVEMBRE 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



EXPOSITION SUZY SOLIDOR

FINO AL 6 NOVEMBRE 2023

Château Musée Grimaldi

Haut-de-Cagnes



HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

CONCERT, PHOENIX

Giovedì 13 luglio 2023 ore 21

Terrasse Riviera

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE, NORTHSTAR FIREWORKS - NORVÈGE

Thème : Dante

Venerdì 14 luglio 2023 ore 22

Baie de Cannes



CONCERT, EASTWOOD SYMPHONIC

Orchestre National de Cannes

Sabato 15 luglio 2023 ore 20,30

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, SQUARES DANSANTS 2023

Fino al 16 agosto 2023 dalle 20,30

Pointe Croisette

Square de Verdun

Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid



ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES - ESPLANADE PANTIERO

Martedì 18 luglio 2023 dalle ore 19 a mezzanotte

Esplanade Pantiero, Cannes



CONCERT, MIKA

Mercoledì 19 luglio 2023 ore 21

Terrasse Riviera

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES - PLACE DU MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 19 luglio 2023 dalle 19 a mezzanotte

Place Paul Roubaud



ANIMATIONS, SQUARES DANSANTS

Mercoledì 19 luglio 2023 dalle 20,30

Pointe Croisette

Square de Verdun

Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid



EXPOSITION, ROMY SCHNEIDER, L'EXPOSITION

Dans le cadre du 8e Musée éphémère du Cinéma

Fino al 27 agosto 2023

Horaire:Tous les jours de 14h à 22h

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS, NOCTURNES CANNOISES

Fino al 31 agosto 2023 dalle 19 a mezzanotte

Les mardis soirs - Esplanade Pantiero

Les mercredis soirs - Place du marché de La Bocca

Les jeudis soirs - Boulevard Jean Hibert



CANNES FAIT LE MUR

Avoir vingt ans sur la Croisette !

Fino al 31 agosto 20232

Pour l'occasion, douze toiles géantes viennent à nouveau habiller de nombreux murs pignons à travers la commune. Avec la série de bâches aériennes installées dans la rue d'Antibes, ces affiches en PVC ou micro-perforées, offrent une véritable promenade artistique, festivalière et 100 % cannoise.

Uma Thurman (24 ans en 1994) accompagnée de Samuel J, Jackson, Maria de Medeiros, Quentin Tarantino, Bruce Willis, John Travolta - Hôtel de ville ;

Xavier Dolan (23 ans en 2012) - Lycée Jules Ferry ;

Grace Kelly (25 ans en 1955) accompagnée de Jean-Pierre Aumont et Jacques Semas - Hôtel Cannes Riviera ;

Anny Duperey (21 ans en 1968) - Hôtel Renoir ;

Laetitia Casta (20 ans en 1998) - Espace Ranguin ;

Pierre Niney (25 ans en 2014) accompagné de Natasha Andrews - Entrée de ville par Cannes La Bocca ;

Ludivine Sagnier (26 ans en 2006) et Gaspard Ulliel (21 ans en 2006) - Cinéma Les Arcades ;

Claudia Cardinale (23 ans en 1961), Romy Schneider (23 ans en 1962) et Alain Delon (26 ans en 1962), Claude Lelouche (29 ans en 1966) accompagné d'Anouk Aimée, Scarlett Johansson (20 ans en 2005), Adèle Exarchopoulos (21 ans en 2015) - Rue d'Antibes.



ÉVÉNEMENT SPORTIF, SAISON DE PELOTE BASQUE 2023

Fino al 1° settembre 2023 ore 21

Fronton Michel Ughetto

4 avenue André Capron



EXPOSITION, MIN JUNG-YEON - EFFLUVES D’UN TEMPS ÉPHÉMÈRE

Fino al 3 settembre 2023

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



ANIMATIONS, VISITE GUIDÉE - VILLA DOMERGUE

Fino al 18 settembre 2023

Horaire: De 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, VILLA DOMERGUE

Jean-Gabriel et Odette Domergue à Cannes

Fno a lunedì 18 settembre 2023

Horaire:De 11h à 19h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



EXPOSITION, LES ENFANTS DE E. BELLINI

Fino al 29 settembre 2023

Musée, Chapelle Bellini, Parc Fiorentina, 67 bis avenue de Vallauris



EXCURSION, VISITE GUIDÉE - FORT ROYAL DE L'ÎLE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 30 settembre 2023

Più visite al giorno

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, PRISONNIERS EN TERRE D'EXIL

L'Île Sainte-Marguerite au temps de la conquête de l'Algérie, 1841-1884

Fino a domenica 29 ottobre 2023

Horaire(s) :

JUIN À SEPTEMBRE : Lun - Dim : 10h - 17h45

OCTOBRE : Lun : fermé / Mar - Dim : 10h30 - 13h15 et 14h15 - 16h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION, CHAMANES - DIALOGUES AVEC L'INVISIBLE

Fino a venerdì 10 novembre 2023

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



CANTARON

The Tarantino Tribute

Martedì 18 luglio 2023 ore 21

Place de l'École Call me Winston -