Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Valdeblore (Foto)

Continua l’escursione ciclistica lungo la Piste della Clamia che il “nostro” Danilo Radaelli percorre ora fino al Col de la Serena per scendere al villaggio di Valdeblore. Lungo il percorso è possibile scorgere il villaggio di Rimplas da dover si scende, percorrendo una discesa dalla forte pendenza, sino alla strada della Valle della Tinée.

Valdeblore

L'ex terrazza del ghiacciaio, la 'Val de Blore' è una valle ampia e piacevole con larici e circondata da montagne. Composto da 3 villaggi e una stazione sciistica e attività estive: La Bolline, La Roche, Saint-Dalmas, La Colmiane, e una frazione: Mollières, e in parte incluso nel Parco Nazionale del Mercantour, Valdeblore è un comune pastorale che si è rivolto al turismo estivo e agli sport invernali (località La Colmiane).



Il nome è composto dal sostantivo val, dalla radice prelatina bl (bal, bel o scodella: altezza, roccia) e dal suffisso celtico ora (pendio erboso). Il territorio comunale è vasto, 9.416 ha, e montuoso, tra altitudini comprese tra 399 e 2.880 m (Pointe du Geign).





La valle del Bramafan raccoglie le acque della Val de Blore e le porta alla Tinée. La valle, fertile, ha permesso tutte le colture: grano, segale, patata, vite, ulivo, castagno. L'area montana offriva vasti pascoli d'alta quota, sfruttati sotto forma di stalle estive e fitti boschi di conifere.



Dalla fine del Medioevo, la storia della comunità è legata all'esistenza del priorato benedettino di Saint-Dalmas. Tra il 1656 e il 1716 le tre frazioni si separarono, ma dovettero infine riunirsi per la difficoltà di organizzare la spartizione dei pascoli comunali.





Nel 1860, l'annessione della contea di Nizza alla Francia fu ottenuta solo mediante una nuova linea di confine che lasciava all'Italia parte dei territori dei comuni, come fu il caso di Valdeblore. Nel 1947, il trattato franco-italiano ha permesso di regolarizzare il confine. Nel frattempo la località aveva conosciuto l'inizio di un boom turistico, come stazione di villeggiatura estiva ma anche nel campo degli sport invernali con La Colmiane.



Dal 1960 l'importanza economica della località crebbe, compensando in parte l'esodo delle popolazioni rurali verso la costa.





La frazione di Bolline

Situata allo sbocco del vallone del Gros a 997 m di altitudine, La Bolline (da bou-lina: frana) è la prima frazione che si incontra salendo da La Tinée. Ad ovest aveva un vasto terreno agricolo ricco di cereali, ulivi e viti. Le case residenziali sono raggruppate lungo la via centrale che conduce a La Roche; i fienili in costruzione a causa del rischio di incendio.

All'ingresso orientale della frazione si trova la Place Vieille (attuale Place du Four), ampliata nel 1912, al centro la Place de la Casetto ornata da una bella fontana; ad ovest il sentiero conduce alla chiesa di Saint-Jacques. La frazione contava 435 abitanti nel 1858.