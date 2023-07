Come sottolineare un testo per studiare efficacemente

Sfortunatamente, moltissimi studenti lamentano il fatto che non è stato insegnato loro un metodo efficace per studiare. In linea di massima, occorre sempre prima leggere ed evidenziare un testo per andare poi a produrre una mappa concettuale che include solo i concetti chiave. Per poter realizzare questa mappa, occorre però saper utilizzare una varietà di evidenziatori e penne in maniera efficace. Se anche tu ti rendi conto spesso non utilizzi un buon metodo per evidenziare e di conseguenza studiare, eccoti alcuni segreti per farlo efficacemente.

Segui la lezione

Purtroppo, dobbiamo subito darti una notizia non proprio buona; per poter sottolineare e studiare efficacemente, ti tocca prestare attenzione durante la lezione. Non devi per forza prendere appunti per tutta la durata della lezione ma comunque stare attento durante la spiegazione in classe poiché questo ti serve per avere una prima infarinatura dell'argomento che dovrai affrontare poi da solo a casa.

Leggi e rileggi il testo

Una volta a casa e arrivata la fatidica ora di mettersi a studiare, leggi e scorri il testo più volte prima di passare all’azione. Una volta concluso, devi rileggere il testo anche abbastanza velocemente per poter fissare i primi concetti importanti e richiamare alla memoria ciò che è stato detto durante la lezione in classe.

Non sottolineare subito

Per evidenziare in modo corretto sicuramente prevede di non farlo immediatamente. Vale a dire che non puoi sottolineare subito il testo alla prima lettura ma puoi iniziare a utilizzare il tuo evidenziatore colorato solo durante una seconda o addirittura terza rilettura. Moltissime persone commettono l'imperdonabile errore di evidenziare un concetto che sembra importante ma in realtà non lo è poiché andando avanti con la lettura, spunta fuori qualcos'altro. Prenditi quindi un attimo di tempo prima di procedere con la sottolineatura.

Individuare i concetti chiave

Quando sottolinei un testo virgola ricorda che non devi colorare praticamente l'intera pagina ma usare l'evidenziatore con parsimonia poiché ti serve per mettere in risalto i concetti chiave. Lascia quindi perdere gli esempi concreti che ti fanno perdere il filo del discorso. Naturalmente, sono comunque utili poiché ti servono solo per capire il concetto più importante ma non occorre sottolinearli. Già in questo modo dovresti riuscire ad avere tutti gli elementi che ti servono per realizzare una mappa concettuale che puoi trascrivere al pc o su un pezzo di carta per lo studio.

Non usare colori diversi

Tantissimi studenti che sono alla ricerca di un valido metodo per studiare, commettono un errore piuttosto comune e grossolano cioè quello di utilizzare tanti evidenziatori di colori diversi. A una prima occhiata potrebbe sembrare bello e esteticamente valido alternare i colori degli evidenziatori ma in realtà stai facendo più un danno che altro. Infatti, è stato dimostrato che il cervello tende a confondersi se usi Troppi colori. Se proprio vuoi dare fondo alla tua intera scorta di evidenziatori, quello che puoi fare è cambiare colore una volta concluso il capitolo ma evita di farlo all'interno della stessa pagina.