"Les Folies des Lacs" domenica al Lago di La Colmiane una giornata all’insegna della musica e della natura

Domani, domenica 16 luglio 2023 dalle 13 alle 18, a cura del Dipartimento Alpes-Maritimes, è organizzata una giornata di concerti gratuiti nella grandiosa cornice dei paesaggi del Mercantour in occasione del festival “Les Folies des Lacs”.



Giunto alla ventitreesima edizione, il festival "Les Folies des Lacs" consente una pausa nell'erba all'ombra dei larici, godendosi 4 concerti rock, pop e folk, intervallati da dj, per una giornata all'insegna della musica all'aperto.





Una piacevole opportunità per trascorrere la domenica nel cuore della località La Colmiane, dove in estate vengono offerte tante attività per famiglie e attività ricreative per godersi la montagna: la più grande pista tirolese d'Europa, la grande pista estiva per slittino, percorsi per mountain bike per famiglie, arrampicata sugli alberi della Foresta Colmiane, minigolf, trekking. Oltre ad una gamma di ristoranti ed alla vista panoramica della catena del Mercantour e delle valli Vésubie e Valdeblore.



Il programma

Thoj

Produttore di musica elettronica e sassofonista della Costa Azzurra, Thoj è un vero creativo sempre alla ricerca di nuove idee. Orario 13 - 14, 15 /15,15/ 16,15 – 16,30/ 17,30 – 18.



Xavier Polycarpe – Quator

L'artista dà libero sfogo al suo ardore creativo, al suo amore per i suoni giusti e diversificati. Orario 14 e 15.



Joseph Chedid

Giustamente soprannominato lo spirito libero della famiglia, Joseph Chedid compone, scrive, canta, dirige per sé e per gli altri, dipinge e racconta storie. Orario 15,15 e 16,15.



Nach – Duo

È arrangiatrice, regista e produttrice del suo disco. Ha anche fondato la sua etichetta per affermare questa emancipazione e per trovare un modo più libero e vivace di creare e condividere la sua musica. Orario 16,30 – 17,30;



Informazioni pratiche

Diversi ristoranti nel resort.

Il parcheggio a disposizione, si trova accanto ai ristoranti e alle biglietterie degli impianti di risalita.

Accesso al Resort

Autobus Linea 90

In auto: attraverso la valle della Vésubie o la valle della Tinée (circa 1 ora e 20 minuti da Nizza).