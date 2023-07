Una giornata intensa, emotivamente coinvolgente (Foto)

Dal 2016, il 14 luglio a Nizza non è una giornata semplice.

È vero è la giornata che coincide con la Festa Nazionale e in Francia questa data tocca tutti i cuori essendo un giorno di “festa vera”, ma è anche l’anniversario della strage perpetrata sulla Promenade des Anglais, con gli 86 morti e i tanti feriti.



Una ferita inferta alla città che è ancora viva e sentita, che è entrata nel cuore delle persone, che suscita ricordi e riprovazione, solidarietà e rabbia.

Sette anni fa come oggi, il tempo passa, ma il ricordo immane immutato.













Quella che proponiamo è una carrellata del 14 luglio 2023 a Nizza: momenti diverse, ma un unico comune denominatore, quello della condanna della violenza, della solidarietà e della vicinanza ai feriti ed alle famiglie di chi ha perso la vita.



La giornata è stata caratterizzata dal commovente incontro dei parenti delle vittime davanti al monumento proprio di fronte al punto nel quale il camion bianco fu costretto ad arrestare la sua orribile corsa, da tanti momenti di omaggio, dalla cerimonia militare, da un concerto e, a sera, dall’accensione di 86 fasci di luce.





Alle 22,34, l’ora “maledetta” di sette anni fa, un groppo alla gola assale tanti dei presenti al Jardin Albert Ier dove si è appena concluso il concerto 86 fasci di luce, tanti quante sono state le vittime della strage, puntano verso il cielo quasi a rinnovare il legame tra i vivi e i morti, fra quanti sopravvissero alla strage e quanti vennero investiti dal camion maledetto..



E’ stato l’epilogo di una lunga giornata, vissuta intensamente innanzi tutto dai famigliari delle vittime, poi dalla città che si è sentita come un corpo unico di fronte ad una ferita che difficilmente potrà sanarsi.





Un 14 luglio intenso, come era giusto che fosse, ma soprattutto emotivamente coinvolgente.