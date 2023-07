Anche ospiti francesi e monegaschi alla Festa dell’Arma celebrata dall’ANC Sezione Fois di Ventimiglia

Quest’anno 2023 ricorre il 2009°anniversario della Festa dell’Arma, fondata nel lontano 13 luglio 1814, per decreto det re Umberto di Savoia.

Presso il ristorante ‘‘Chez Louis’’ a Bordignera, è stata celebrata la festa dell’Arma dall’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Ventimiglia, di cui è presidente Ernesto Fresca Frantoni.

Durante la cerimonia a cui erano presenti una cinquantina di soci e familiari, una targa ricordo è stata consegnata ai F.lli Carminati di Ventimiglia e ai F.lli Ciarma di Ospedaletti, per avere contribuito allo spostamento del Cippo in onore alla medaglia d’oro valore militare del Carabiniere Anonio Fois, ucciso nell’adempimento del suo dovere. Targa ricordo consegnata anche al Vice presidente dell’ANC, Vinicio Battaglini, per la sua collaborazione a questa nobile iniziativa.



Fra gli ospiti, il Grand Connectable dei Chevaliers de Provence Massimo Corradini e consorte, il monegasco Rémi Tornatore, ex presidente della Croce Rossa di Monaco, e ricercatore dei militari italiani dispersi in guerra, nonché la poetessa italo-francese Maria Salamone, fedele amica e socia dell’Arma, la quale ha recitato alcune poesie del suo retertorio, fra cui “Il dono di sé” e, “ Son caduti ”, entrambe dedicate al merito, al valore e al sacrificio dei rappresentanti dell’Arma, il cui amore per questa grande e nobile istituzione si perpetua attraverso le ANC, come nella Sezione di Ventimiglia.

Con la pensione, non si chiude per i carabinieri una pagina di vita dedicata all’Arma, anche in congedo e fino all’ultimo respiro, rimangono : oggi, domani, sempre… ‘‘Nei secoli fedeli’’…