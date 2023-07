Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.





Questo il testo del bollettino settimanale

Con l'avanzare del mese di luglio, le concentrazioni di polline delle graminacee continuano a diminuire, per la gioia di chi soffre di allergie: ad eccezione di alcuni rari dipartimenti della metà meridionale della Francia dove la situazione rimarrà difficile ancora per qualche tempo, il rischio di allergia legato a questi pollini sarà a un livello medio-basso nella maggior parte del Paese nei prossimi giorni.

I pollini di castagno, urticacee e piantaggine sono ancora presenti, ma daranno fastidio solo alle persone più sensibili con un rischio di allergia che non supererà il livello basso.

Il periodo di impollinazione del tiglio è terminato, il loro polline non stuzzicherà più le narici dei soggetti allergici.

Anche se l'impollinazione delle graminacee rimarrà il problema maggiore per chi soffre di allergie la prossima settimana, bisogna cominciare a passare a quella dell'ambrosia che inizierà tra pochi giorni. È sempre un buon momento per distruggerli prima che entrino in piena fioritura:

Sulla mia proprietà: lo strappo.

Fuori dalla mia proprietà, su suolo pubblico, se ci sono solo poche piante: le strappo.

Al di fuori della mia proprietà, se ce ne sono molte segnalo l'area infestata sulla piattaforma www.signalement-ambroisie.fr

Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.

Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: