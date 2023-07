Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Rimplas (Foto)

Escursione ciclista a Rimplas : Danilo Radaelli ci propone oggi un villaggio non vicinissimo a Nizza, che merita di essere conosciuto.



Posto a 68 km da Nizza il villaggio di Rimplas è edificato su un crinale montuoso con vista mozzafiato sulla Valle della Tinée da un lato e sulla Val de Blore dall'altro.





Rimplas gode di una "storia millenaria": distrutta nell'anno 1000 durante un conflitto tra Signori, roccaforte di un Conte di Provenza che vi possedeva un castello, tappa della famosa via del sale, Rimplas è oggi una meraviglia di armonia, con le sue strade acciottolate, i tetti di losa e i muri di pietra rosa.



Il campanile ha una sorprendente forma ottagonale, mentre la chiesa di Rimplas, datata sul frontone al 1713, anche se la sua prima costruzione risale all'XI secolo, ha una superba facciata barocca dipinta, una meridiana che annuncia "Sol me Regit, Vos, Christus", e la campana più antica del dipartimento.





Ci si diverte a passeggiare per le graziose strade medievali dove scorre un canale di acqua corrente: orti e fontane, misteriosi passaggi coperti, scale acciottolate che conducono alla rue des Granges o alla ruelle de la Treille, magnifiche facciate in pietra rosa o arricchite con finti marmi dipinti in trompe-l'oeil.

Rimplas emana un fascino incredibile e la natura circostante è all'altezza, con i suoi alberi ad alto fusto (querce, castagni, pioppi e noccioli), la sua aria pura e le sue superbe catene montuose.

Gli appassionati di sport all'aria aperta trovano a Rimplas, località del Parco Nazionale del Mercantour, il punto di partenza di numerose escursioni.



Gli appassionati di storia militare non possono fare a meno di recarsi al Forte Rimplas, che si raggiunge comodamente a piedi e da dove si gode una vista a 360°: una costruzione "inespugnabile" che domina le alte vallate circostanti.