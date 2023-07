Nizza, bus navetta per recarsi a far conoscenza con i Vignobles de Bellet

Una novità per l’estate per concedersi qualche ora lontano dalle spiagge e per fare conoscenza col territorio circostante, facendo meno della propria auto.

Le navette estive sono a disposizione di tutti.

Fra gli itinerari proposti, molto interessante è quello che conduce da Nizza a far conoscenza con i produttori del celebre e pluripremiato vino di Bellet, prodotto sulle colline che fanno corona a Nizza.

Ogni venerdì e sabato , fino al 26 agosto, una “navette” arancione conduce i passeggeri dai Vignobles de Bellet fermandosi davanti ai principali “domaines” per consentire di fare ingresso nelle cantine e degustare e magari acquistare i vini locali del territorio.

La partenza ha quale capolinea Magnan, dove si ferma il tram della Ligne 2: una partenza ogni 80 minuti e sosta davanti a Château de Bellet, Château de Crémat, Domaine de la Source, Domaine du Fogola – Collet de Bovis, Clos Saint Vincent e Domaine de Vinceline.