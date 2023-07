Biot:l'estate offre tante manifestazioni, ecco le principali per il 2023

Biot offre per l'estate 2023 dagli eventi culturali che sottolineano l'importanza dell'identità del villaggio, fino agli spettacoli per tutta la famiglia che piacciono tanto ai bambini. Biot è un villaggio pieno di vita che ti accoglie per un soggiorno ricco di attività.

Ecco alcune delle opportunità che offre l'estate a Biot.

Pierrick Sorin - La scopa meccanica

Facendo eco alla mostra Fernand Léger e il cinema, continuiamo la nostra esplorazione delle fertili relazioni tra pittura e immagini in movimento, invitando una figura importante della creazione contemporanea in Francia: Pierrick Sorin.

MOSTRA "NANCY CALLAN & MEL DOUGLAS" Ospitati in residenza al Centre du Verre Contemporain nel mese di maggio, Nancy Callan (Seattle, USA) e Mel Douglas (Canberra, Australia) sono due degli artisti più innovativi che lavorano oggi nel vetro.

Sessione soul

Lunedì 24 luglio

Linus Olsson, chitarrista, cantante e compositore, si libera da ogni formattazione per oscillare tra gli stili: soul, blues, funk e jazz, il tutto sotto l'egida di un groove implacabile. Il gruppo si riappropria dei grandi classici emanando una sensibilità fresca grazie all'espressione personale di ogni membro.

Mescla

Mercoledì 2 agosto (chiesa di Sainte Marie Madeleine)

Mescla è un ensemble che non vuole rinunciare alle influenze occidentali come il folk celtico o americano, ma piuttosto a strumenti come il flauto, l'armonica e il violino. Cerca sempre di ancorarsi a un clima caldo, ricordando il crocevia mediterraneo in cui Mescla si evolve e che è una delle specificità della musica tradizionale del sud.

Ogni anno, la Galleria Internazionale del Vetro Serge Lechaczynski riunisce una trentina di artisti del vetro attorno a un tema.