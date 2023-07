Nice Jazz Festival: il programma di oggi, mercoledì 19 luglio (Foto)

Il Nice Jazz Festival infiamma Nizza: la settantaquattresima edizione è tutta da vivere e da gustare. Tanti gli artisti, tante le proposte musicali e culturali.



Il Nice Jazz Festival si presenta agli appassionati con i consueti due palchi nella cornice unica di Place Masséna e del Théâtre de Verdure per la sua nuova edizione.



Per quattro giorni la città vibra al suono di grandi nomi di levatura nazionale e internazionale, leggende del jazz, ma anche delle scoperte odierne che hanno reso famoso il festival nizzardo. Un'edizione che esalta tutte le diversità del jazz.



Questo il programma della seconda serata prevista per domani, mercoledì 19 luglio 2023

Théâtre de Verdure

IMMANUEL WILKINS QUARTET - Mercoledì 19 luglio 2023 - Théâtre de Verdure – ore 19:30, clicca qui



LUDOVIC LOUIS - Mercoledì 19 luglio 2023 - Théâtre de Verdure – ore 20:45

Masséna, clicca qui



YURI BUENAVENTURA & ROBERTO FONSECA « HISTORIA DE UN AMOR » - Mercoledì 19 luglio 2023 - Théâtre de Verdure – ore 22:30, clicca qui



Masséna

EMILE LONDONIEN - Mercoledì 19 luglio 2023 - Masséna – ore 20:00, clicca qui



HYPHEN HYPHEN - Mercoledì 19 luglio 2023 - Masséna – ore 21:15, clicca qui



SIR TOM JONES - Mercoledì 19 luglio 2023 - Masséna - ore 23:00, clicca qui