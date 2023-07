Vertigo Summer Festival: questa sera Omar Pedrini + I-DEA

Amici amanti della buona musica, preparatevi ad un concerto che vi farà tremare le vene e vibrare l’anima! Al Vertigo Club, questa sera, 18 giugno, sarà ospite il leggendario Omar Pedrini, accompagnato dal talentuoso gruppo di spalla I-DEA. È un evento che non potete perdere!

Parte col botto, questa sera, martedì 18 Luglio, il Vertigo Summer Festival con lo show di OMAR PEDRINI, già leader dei Timoria, a presentare sul palco di Pianezza il suo nuovo album “Sospeso”, lavoro che esce a sette anni di distanza dal precedente.

Una grande occasione per ascoltare uno dei più importanti cantautori degli ultimi decenni.

Aprono il suo concerto gli I-DEA, indie band torinese già da anni sui palchi italiani.

Info e biglietti: 011.2425792 / 339.3029173 - www.vertigospettacoli.it

Omar Pedrini, l’icona del rock italiano, salirà sul nostro palco per regalarci una serata indimenticabile. La sua voce potente e carismatica, unite all’energia travolgente della sua band, ci faranno vivere un’esperienza musicale unica nel suo genere.

Ma non finisce qui! Per rendere questa serata ancora più speciale, ci sono due opzioni imperdibili. Si potrà scegliere tra l’ingresso standard, che garantirà un posto privilegiato per godersi lo spettacolo nel cuore dell’azione, o l’opzione cena + concerto, un’esperienza completa che unisce il piacere del palato all’eccitazione della musica dal vivo.

La scelta è vostra: volete gustare un delizioso pasto ristorante del Vertigo Club, seguito da un concerto che vi farà vibrare, oppure preferite concentrarvi interamente sulla potenza della musica e del rock?

Non lasciatevi sfuggire questa occasione di vivere una serata intensa e coinvolgente. Prenotate i vostri biglietti sul sito web www.vertigospettacoli.it, dove troverete tutte le informazioni dettagliate sul concerto di Omar Pedrini, inclusi i prezzi dei biglietti e le opzioni disponibili.

Sappiamo che il tempo è prezioso e che i biglietti potrebbero esaurirsi rapidamente. Quindi, agite ora! Fate clic sul sito web www.vertigospettacoli.it e prenotate il vostro posto per questa serata epica di musica e rock.

Invitate i vostri amici, la vostra famiglia e tutti coloro che condividono la vostra passione per la musica di Omar Pedrini. Questo concerto è un’opportunità da non perdere per riempire il vostro cuore di energia e il vostro spirito di rock’n’roll.

Il Vertigo Club è pronto ad accogliervi con braccia aperte e a farvi vivere un’esperienza che vi lascerà senza fiato. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di godere di una serata intensa e coinvolgente, con uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano.

Il tempo sta scorrendo in fretta, quindi non perdete altro tempo! Prenotate i vostri biglietti sul nostro sito web e preparatevi ad immergervi in un’esperienza che vi lascerà senza parole.

Il concerto di Omar Pedrini al Vertigo Club sarà una serata che rimarrà impressa nei vostri ricordi per sempre. Non rimandate! Visitate il sito web www.vertigospettacoli.it e prenotate i vostri biglietti ora!

Preparatevi a vivere un’esplosione di musica e rock’n’roll al Vertigo Club.

Non lasciate che questa opportunità unica vi sfugga di mano.

Guarda tutti gli eventi in programma, clicca qui