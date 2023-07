Il pivot francese Petr Cornelie sarà un giocatore dell'A.S. Monaco per le prossime tre stagioni

Il pivot internazionale francese Petr Cornelie (27 anni, 2m11) da oggi è un giocatore del Monaco. Proveniente dal Real Madrid, dove ha appena vinto l'Euroleague al termine di una finale irrespirabile contro l'Olympiakos, Cornelie ha firmato un contratto che lo lega alla società monegasca per le prossime tre stagioni.

Un rinforzo di peso per i neo campioni di Francia. Il Roca Team ha superato la concorrenza di altre squadre europee come il Maccabi o la Stella Rossa di Belgrado.

In questa stagione, Petr Cornelie ha totalizzato una media di 4,4 punti e 3 rimbalzi per 5,7 punti in Liga Endesa. In Euroleague ha ottenuto 5,9 punti e 3,2 rimbalzi per 7,5 di valutazione.

Figlio di due ex giocatori di alto livello e fratello di Jodie Cornelie, Petr Cornelie inizia a giocare a basket in Alsazia nel 2005, dove passa attraverso diversi club tra cui Saint Joseph Strasbourg e Souffelweyersheim. Nel 2008 entra a far parte della squadra di basket dell'Alsazia e due anni dopo è nel centro di formazione MSB.

Diventa professionista nel 2012-2013 a Le Mans, dove gioca per 4 stagioni prima di firmare a Levallois, e di ritornare nella Sarthe l'anno successivo. Nel 2019, Petr firma con l'Alce Béarnais Pau-Lacq-Orthez e vi trascorre due stagioni. Il secondo è l'anno dell'esplosione per lui, collezionando una media di 14,4 punti per incontro. Nel 2021 firma un contratto con Denver. ma i Nuggets si separano da Cornelie nel gennaio 2022. Nel luglio dello stesso anno si trasferisce al Real Madrid per la stagione successiva.





Petr Cornelie vanta anche 10 presenze in nazionale, ed è medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021.