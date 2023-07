Calciomercato, bufera Joao Felix: “Sogno il Barcellona”. E l’Atletico Madrid lo scarica

L’attaccante portoghese non vuole rimanere a Madrid: “Il Barcellona è sempre stata la mia prima scelta, sarebbe un sogno che si realizza”.

In questi ultimi giorni si è alzato un vero e proprio polverone intorno a Joao Felix, attaccante portoghese dell'Atletico Madrid. Il classe 1999 è passato in prestito al Chelsea a gennaio nel tentativo di rilanciarsi, toppando clamorosamente. Ora però anche i Colchoneros non sanno che farsene, visto che Simeone è rimasto molto deluso dai suoi numeri e dalle sue prestazioni.

Per di più, la situazione è totalmente esplosa ora. Le parole di Joao Felix rilasciate in un’intervista non autorizzata dal club spagnolo hanno fatto molto scalpore.

Calciomercato Atletico Madrid, le parole di Joao Felix sul Barcellona

Nell’estate del 2019 Joao Felix è stato acquistato dall’Atletico Madrid, che ha versato nelle casse del Benfica addirittura 127 milioni di euro. Cifre mostruosa, specie considerando le prestazioni attuali del ragazzo.

Il portoghese infatti non si è per nulla ambientato nello schema tattico del Cholo Simeone, che di certo predilige altro rispetto alla pura qualità. Il classe 1999 non si è trovato bene nei Colchoneros, e infatti ha cercato di cambiare aria nel gennaio del 2023. Al Chelsea però le cose non sono migliorate: l’attaccante ha lasciato molto a desiderare, tanto che Pochettino lo ha rispedito al mittente.

Rimarrà quindi all’Atletico Madrid? È molto complicato. In questi giorni infatti Joao Felix si è lasciato andare ad un’intervista dal tema piuttosto acceso: “Mi piacerebbe davvero tanto giocare nel Barcellona. È sempre stata la prima scelta e vorrei che fosse il mio prossimo club. È un sogno che ho fin da quando ero bambino. Giocare nel Barcellona sarebbe per me un sogno che si avvera”.

Impossibile fraintendere le sue parole, ma adesso che succede?

Il futuro di Joao Felix

A questo punto il futuro di Joao Felix sembra più che mai incerto. 3 stagioni e mezzo all’Atletico sono bastate ai tifosi per bocciare questo talentuosissimo giocatore. Purtroppo ci sono giovani che riescono ad ambientarsi subito ed altri che invece hanno bisogno di un altro tipo di calcio. Rimanendo in Spagna, il Barcellona di Xavi farebbe al caso suo per stile di gioco. E proprio lì il ragazzo vorrebbe trasferirsi.

C’è però un problema economico di fondo: i blaugrana non possono permettersi Joao Felix. L’Atletico Madrid chiede non meno di 80 milioni di euro per l’acquisto del cartellino, e lo stipendio percepito dal portoghese è al momento irraggiungibile dal club catalano. Non ci sono possibilità dunque per il Barça, se non quella di fare una cessione importante per cercare di racimolare un gruzzoletto e tentare poi di trattare coi Colchoneros. L’alternativa è un altro prestito, ma all’Atletico non piace l’idea.

Su Joao Felix avevano chiesto informazioni anche l’Aston Villa e il Tottenham, ma le piste sono piuttosto fredde. L’impressione è che la Premier League non faccia per lui e che, se necessario, il ragazzo aspetterà il Barcellona anche fino all’ultimo giorno di mercato.