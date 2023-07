Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Valdeblore, La Colmiane e Saint Martin Vésubie (Foto)

Nuovo percorso ciclistico per Danilo Radaelli che, dopo aver raggiunto Valdeblore si è spinto fino a La Colmiane per poi scendere a Saint-Martin-Vésubie, da dove ha ripreso la strada per Nizza.





Saint-Martin-Vésubie .

Il pittoresco villaggio di Saint-Martin-Vésubie si trova a 1000 metri sul livello del mare alla confluenza dei torrenti di Boréon e Madonna Fenestres ai piedi delle splendide montagne del Mercantour.



Il villaggio è posto a poca distanza dal centro termale di Berthemont les Bains e da Colmiane, stazione sciistica con numerose attività invernali ed estive il bellissimo Lago Boréon.

Da vedere

Villaggio medievale.

Alpha Center "le Temps du Loup", a Boréon, che ti permette di scoprire il lupo, il suo universo e la sua storia.

Parco montuoso Vesúbia: canyoning, speleologia, arrampicata indoor e area wellness.

Santuario della Madonna di Fenestres, a 1.904 m di altitudine.

Lago Boréon.

Tempo libero e attività: escursioni, arrampicata, pesca lago, sci alpinismo, racchette da neve...

Vallée des Merveilles, museo all'aperto, dalla valle del Gordolasque, attraverso il Pas de l'Arpette o il rifugio Nizza.



Il ricco patrimonio religioso del paese, in particolare la chiesa di Notre Dame de l'Assomption, costruita nel XII secolo, in cui sono conservati quattro “retablo” realizzati dalla scuola di Luigi Brea, la cappella dei Pénitents blancs (XVII secolo), di stile barocco, e la cappella dei Pénitents noirs, costruita nel XV secolo, il vecchio paese, la Madone de Fenestre, santuario situato a 1904 m d'altitudine, la Vaccheria del Boréon e il museo delle tradizioni della Vésubie, nei cui 400 mq di esposizione sono presentati tutti gli aspetti del patrimonio locale.







Da non perdere il Centro faunistico Alpha, dedicato al lupo e il Vésubia mountain Park per provare l'emozione offerta dall'arrampicata e dal canyoning, per una nuotata in piscina oppure per farsi un po' di "coccole" nell'area benessere.