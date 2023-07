Oltre 30.000 spettatori hanno decretato il successo del Nizza Jazz Festival 2023

L'edizione 2023 del Nizza Jazz Festival è stata un autentico successo.

Lo dimostrano i numeri con il quale si è chiusa l'importante kermesse: sono stati quasi 30.000 gli spettatori per il Jazz In e più di 7000 spettatori per il Jazz Off per un totale di 8.400 ore di lavoro cumulate dai gruppi tecnici.

Impiegati nell'organizzazione 400 agenti e tecnici che hanno lavorato 10 giorni per il montaggio e lo smontaggio delle strutture. Gli artisti ed i gruppi impegnati sono stati 24 nei 4 giorni di concerti sui 6 palcoscenici presenti nelle varie serate.

"L'edizione 2023 del Nice Jazz Festival è stata, ancora una volta, un magnifico successo popolare - commenta il sindaco di Nizza Christian Estrosi -. Migliaia di nizzardi e turisti hanno ballato e cantato grazie a una programmazione artistica di primo piano. Anche quest'anno il Nice Jazz Festival ha svolto il proprio ruolo di talent scoutaccanto a grandi nomi della musica".

"Questa edizione conferma la scommessa fatta sul rinnovamento generazionale - aggiunge l'organizzatore del Festival Sébastien Vidal -. Una grande gioia assistere all'incontro tra il pubblico nizzardo ed i nuovi volti del jazz".