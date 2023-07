Vence: due serate ballando sotto le stelle all’insegna di tanta musica

Tra lo slogan e la promessa, un’unica certezza: a Vence ci si divertirà fino a notte inoltrata.

L’appuntamento è per questa sera, sabato 22 luglio 2023 e per martedì 25 luglio 2023 in Place du Grand Jardin.

Lo “slogan” è l’invito alla gioia, la promessa quella di trascorrere notti leggere trascorse ballando sotto le stelle.

Musica, gastronomia, momenti dedicati ad un pubblico giovane: serate di allegria musicale, concerti e balli con La Grande Tournée d'Été Radio Nova.



Gli appuntamenti

Nostalgie Génération 80′ - Sabato 22 luglio dalle 20 alle 24:00 - Place du Grand Jardin

All’insegna del look 80′: taglio di capelli a spazzola, pantaloni a vita alta, giacca di pelle... e il ritmo dei più grandi successi degli anni 80'.



La Grande Tournée d’Été Radio Nova –Martedì 25 luglio 2023 dalle 18:00 a mezzanotte - Place du Grand Jardin

Il tour estivo Radio Nova farà tappa a Vence con un programma all’insegna della musica.

Per completare i piaceri: food truck, laboratori di Lego giganti, giochi in legno e mercatino per giovani creatori.