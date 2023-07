F1. In Ungheria arriva la zampata di Hamilton: pole per tre millesimi su Verstappen. Delusione Leclerc

In Ungheria è il pomeriggio di Lewis Hamilton. Pole position, la nona a Budapest, mai nessuno ha conquistato nove partenze al palo sullo stesso circuito. In più, si aggiornano le statistiche: è la numero 104 della sua carriera, anche lì nessuno come lui.

Sono 3 i millesimi con cui l'inglese batte Verstappen e domani partirà appaiato al suo rivale per il mondiale 2021. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Piastri: il team inglese dimostra la continua crescita dopo gli enormi progressi di Silverstone. Delusione Ferrari: solo sesto Leclerc. Il monegasco avrà accanto a se davanti di una posizione la Alfa Romeo del cinese Zhou, sempre motorizzato dalla casa del Cavallino.

Un format nuovo per queste qualifiche che ha riservato sorprese e un po' più di incertezza rispetto al solito: i piloti sono stati obbligati ad affrontare il Q1 con gomma dura, Q2 con gomma media e Q3 (come si fa di solito) con gomma soft. "Vittima" illustre al Q1, il poleman dell'anno scorso, l'altra Mercedes di Russell. Domani come sempre conterà tanto il passo gara, su un circuito che ha sempre riservato grandi sorprese.