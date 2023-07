Monaco, bimbi dell'associazione "Les Enfants de Frankie" in visita alla mostra su Monet

Nell'ambito della partnership con CMB Monaco, il Grimaldi Forum ha accolto accogliere un gruppo di bambini accompagnati dai volontari dell'associazione "Les Enfants de Frankie" per una visita guidata alla mostra "Monet en Pleine Lumière"

Creata nel novembre 1997, l'associazione monegasca opera per il benessere dei bambini malati, disabili, in difficoltà psichiche o in precarietà, di età compresa tra 0 e 18 anni.