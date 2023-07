Nizza, prorogata fino a fine agosto la raccolta di suggerimenti per la nuova area marina protetta

Dal 2020, la Métropole Nice Côte d'Azur e la Città di Nizza si sono impegnate nel progetto di creazione di un'area marina protetta per contribuire al piano nazionale per le aree protette che mira a proteggere il 30% degli spazi naturali terrestri e marini francesi entro il 2030.

L'iniziativa per la contribuzione volontaria da parte dei nizzardi per la futura area marina protetta è stata presentata il 9 giugno scorso dal sindaco Christian Estrosi e dal Segretario di Stato per il mare, Hervé Berville